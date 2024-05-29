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Published Сегодня, 03:11

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Организаторы рассказали о главных событиях Red Fest-2024 в Перми

Представлены главные события Red Fest-2024 в Перми

29 мая 2024, 03:11
Фото: vk.com/redfest

Организаторы рассказали о главных событиях Red Fest-2024 в Перми

На площадке фестиваля будут работать две сцены для музыкантов и диджеев.

В Перми этим летом, 6 и 7 июля, состоится главный музыкальный фестиваль года Red Fest. По традиции он пройдет на площадке Digital Port (Решетниковский спуск, 1Щ).

В 2024 году на главной сцене Red Fest сыграют passmurny, «Деревянные киты», Beautiful Boys, «Где Фантом?» и «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки». Организаторы пока держат в тайне имена главных участников музыкального события. Параллельно основной сцене будет работать электронная — здесь выступят резиденты из Перми и Санкт-Петербурга.

Во время Red Fest будут работать несколько площадок:

  • Дизайн-маркет — на нем будут представлены самые узнаваемые бренды Перми, а также участники из разных регионов России. Ежегодно в дизайн-маркете участвуют 100 дизайнеров.
  • Лекторий — на площадке пройдут лекции, мастер-классы и интерактивы для посетителей разных возрастов.
  • Бесплатные занятия йогой — их проведут учителя из йога-студии «Улитка» Ирины Суворовой.
  • Благотворительный тату-бар с ведущими мастерами города — за пространство будет отвечать благотворительная организация для людей в беде «Территория передышки».
  • Детская программа фестиваля — мастер-классы, игры и детский картонный маркет, где юные предприниматели смогут продать свои работы.

На Red Fest будет работать фудкорт с более чем 30 заведениями, среди них «Рис Лапша», Sabotage, Amber, Novopomodoro SpeakEasy и другие. Бары SpeakEasy и Curtiss создадут иммерсивный секретный бар. Организаторы обещают со временем анонсировать другие события фестиваля и призывают пермяков следить за новостями.

Фестиваль проводится с 2015 года, за этот период в Перми выступили такие исполнители и коллективы как «СБПЧ», «Обе две», CREAM soda, Тося Чайкина, «Диктофон» и другие.

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