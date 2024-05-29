Представлены главные события Red Fest-2024 в Перми

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
В Перми этим летом, 6 и 7 июля, состоится главный музыкальный фестиваль года Red Fest. По традиции он пройдет на площадке Digital Port (Решетниковский спуск, 1Щ).
В 2024 году на главной сцене Red Fest сыграют passmurny, «Деревянные киты», Beautiful Boys, «Где Фантом?» и «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки». Организаторы пока держат в тайне имена главных участников музыкального события. Параллельно основной сцене будет работать электронная — здесь выступят резиденты из Перми и Санкт-Петербурга.
Во время Red Fest будут работать несколько площадок:
На Red Fest будет работать фудкорт с более чем 30 заведениями, среди них «Рис Лапша», Sabotage, Amber, Novopomodoro SpeakEasy и другие. Бары SpeakEasy и Curtiss создадут иммерсивный секретный бар. Организаторы обещают со временем анонсировать другие события фестиваля и призывают пермяков следить за новостями.
Фестиваль проводится с 2015 года, за этот период в Перми выступили такие исполнители и коллективы как «СБПЧ», «Обе две», CREAM soda, Тося Чайкина, «Диктофон» и другие.