Представлены главные события Red Fest-2024 в Перми

На Red Fest будет работать фудкорт с более чем 30 заведениями, среди них «Рис Лапша», Sabotage, Amber, Novopomodoro SpeakEasy и другие. Бары SpeakEasy и Curtiss создадут иммерсивный секретный бар. Организаторы обещают со временем анонсировать другие события фестиваля и призывают пермяков следить за новостями.