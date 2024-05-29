Приложение ModulPay Модульбанка для безналичных платежей начало работу

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Технологии и интернет-торговля развиваются, и на рынок выходят усовершенствованные приложения для мобильных устройств, задача которых заключается в упрощении процесса безналичных операций.
Издание gorod55.ru пишет, что за последние годы на российский рынок вышли несколько мобильных приложений для безналичных платежей, которые были разработаны внутри государства. Среди них — SberPay от Сбербанка и Mir Pay от платежной системы «Мир».
Также на днях их перечень пополнило приложение от Модульбанка, развивающегося в последние годы как предпринимательский хаб, ModulPay, которое упрощает движение средств при оплате клиентами товаров или услуг бизнеса.
Особенность приложения ModulPay заключается в том, что это не просто инструмент для приема платежей по QR-коду, после чего формируется счёт-ссылка и/или электронный чек (сегодня эти опции являются стандартными), а еще и возможность отслеживания продаж и оформления возвратов благодаря соответствующей функции.
Кроме этого, пользователь приложения сможет работать с разными магазинами, создав несколько учетных записей. Директор Модульбанка по платежным сервисам Юрий Васильев пообещал добавлять в этот платежный сервис «еще больше возможностей и интеграций», хотя он уже изначально создавался как полнофункциональный.
Для бизнеса кроме упрощения бухгалтерии прием безналичных платежей откроет такие возможности, как рост продаж и расширение их географии. Процесс оплаты осуществляется быстрее и удобнее для клиентов, что благоприятно сказывается на их опыте взаимодействия с компанией. Благодаря этому имидж компании в целом повышается.
В Российской Федерации рынок безналичных платежей продолжает развиваться. И, вероятно, такая тенденция сохранится в ближайшие годы: количество активных банковских карт в обращении в РФ растет, как и число новых цифровых сервисов. Развитие безналичных платежей поддерживают и власти государства, внедряя различные программы стимулирования (примером является программа «Мир»).