Приложение ModulPay Модульбанка для безналичных платежей начало работу

Особенность приложения ModulPay заключается в том, что это не просто инструмент для приема платежей по QR-коду, после чего формируется счёт-ссылка и/или электронный чек (сегодня эти опции являются стандартными), а еще и возможность отслеживания продаж и оформления возвратов благодаря соответствующей функции.