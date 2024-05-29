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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Продление улицы Монастырской на 1,5 км обойдется властям Перми в 6,5 млн рублей

Продление улицы Монастырской на 1,5 километра обойдется властям Перми в 6,5 миллионов

29 мая 2024, 12:25
Фото: properm.ru

Продление улицы Монастырской на 1,5 км обойдется властям Перми в 6,5 млн рублей

Дорога будет двухполосной с велодорожкой.

ГКУ Пермского края» Центр организации закупок» объявило аукцион на разработку проекта о продлении ул. Монастырской от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов. Стоимость контракта составила 6 млн 552 тыс. рублей. На закупку первым обратил внимание ИА «Текст».

Согласно техническому заданию, протяженность нового участка составит 1,5 км. Дорога будет двухполосной с велодорожкой шириной в 2 м. Ширина тротуара составит 3 м, а общая площадь озеленения — 1,1 га. Кроме того, проектировщик предусматривает строительство разворотной площадки для городского пассажирского транспорта и размещение остановок. Срок окончания подготовки проекта — до конца 2024 года.

Основными этапами разработки проектно-изыскательной документации будут следующими: создание проектной документации, землеустроительные работы, разработка цифровой информационной модели (BIM), государственная экспертиза, экспертиза достоверности определения сметной стоимости. Работы пройдут за счет муниципального бюджета.

Подать заявки на участие в торгах можно до 13 июня. Победитель конкурса станет известен 18 июня.

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