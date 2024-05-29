Программы ОМК по поддержке сотрудников и их семей стали лучшими в России в 2024 году

Жюри премии оценили, что все сотрудники ОМК могут обслуживаться в коммерческих клиниках по полисам ДМС, получают бесплатные комплексные обеды и это существенно снижает нагрузку на их семейный бюджет. Компания также поддерживает заводчан в трудных жизненных ситуациях, выдает материальную помощь в честь рождения или усыновления ребенка, выделяет льготные путевки в детские лагеря и санатории. Отдельное внимание уделяет многодетным и одиноким родителям, родителям детей-инвалидов. Например, ОМК выдает сертификаты на покупку детских вещей, помогает собрать ребенка в школу.