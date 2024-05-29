Программы ОМК по поддержке сотрудников и их семей стали лучшими в России в 2024 году

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
Промышленная группа ОМК победила в конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» в номинации «За поддержку работников с семейными обязанностями, семьи, материнства и детства». Награду ОМК вручил президент РСПП Александр Шохин 27 мая 2024 года.
Жюри премии оценили, что все сотрудники ОМК могут обслуживаться в коммерческих клиниках по полисам ДМС, получают бесплатные комплексные обеды и это существенно снижает нагрузку на их семейный бюджет. Компания также поддерживает заводчан в трудных жизненных ситуациях, выдает материальную помощь в честь рождения или усыновления ребенка, выделяет льготные путевки в детские лагеря и санатории. Отдельное внимание уделяет многодетным и одиноким родителям, родителям детей-инвалидов. Например, ОМК выдает сертификаты на покупку детских вещей, помогает собрать ребенка в школу.
Масштабные программы поддержки людей работают в Выксе Нижегородской области, где расположен крупнейший завод группы ОМК, коллектив которого насчитывает более 16,5 тыс. рабочих и инженеров. Для сотрудников в Выксе ОМК строит многоквартирные дома с удобной инфраструктурой, включая детские и спортивные площадки. Компания поддерживает школы, финансирует спортивные секции, строит детские сады. В рамках создания в Выксе медицинского центра, в Выксе появится современный роддом.
На базе культурных учреждений Выксы, а также площадок, которые создали в этом малом городе ОМК и фонд «ОМК-Участие», проходят детские и семейные квесты, интерактивные программы, лектории, конкурсы, творческие вечера и праздники. Фестиваль современной городской культуры «Выкса-фестиваль», который группа ОМК и фонд «ОМК-Участие» проводят с 2011 года, также во многом направлен на поддержание семейных ценностей.
«На поддержку персонала сверх положений Трудового кодекса в 2023 году ОМК направила более 1,6 млрд рублей, и мы признательны Российскому союзу промышленников и предпринимателей за высокую оценку результатов нашей работы. Доброе отношение, забота и внимание к сотрудникам и их семьям — это часть культуры Объединенной металлургической компании», — прокомментировала вручение премии РСПП президент группы ОМК Наталья Еремина.