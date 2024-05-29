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Прощание с пермской радиоведущей Ниной Соловей пройдет 30 мая

Прощание с пермской радиоведущей Ниной Соловей пройдет 30 мая

29 мая 2024, 03:12
Фото: соцсети Нины Соловей
Журналистка умерла в ночь на 28 мая от продолжительной болезни.

Прощание с известной пермской радиоведущей Ниной Соловей пройдет 30 мая в 13:00 в Большом ритуальном зале на Старцева (Старцева, д. 61, к.1). Отпевание состоится в 14:00 в церкви Андрея Первозванного, сообщает «КП-Пермь».

Журналистка ушла из жизни в ночь на 28 мая после продолжительной болезни. У нее остались пожилая мама и 16-летняя дочь.

Нина Соловей работала на многих радиостанциях, в том числе «Эхо Перми», а последние полгода — на радио «Комсомольская правда Пермь». Была организатором фестиваля моноспектаклей «Монофест».

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#Журналисты#Некролог#Похороны
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