Россия и Украина скоро закончат конфликт: самые известные предсказания 2024 года

Мы обратились к нумерологу Екатерине Улановой, которая рассчитала и рассказала, когда завершится конфликт между Россией и Украиной. По ее мнению, в 2024 году нас ждут потери и военные действия, а в 2025 году Украину ждут сложные времена. В 2026 году нас ждет новый мир без Украины, и только от людей зависит, начало чего это будет для мира.