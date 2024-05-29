Россия и Украина скоро закончат конфликт: самые известные предсказания 2024 года

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Россия и Украина уже долгое время находятся в состоянии конфликта, который забирает сотни человеческих жизней каждый день. В такие времена даже прагматичные люди начинают прислушиваться к предсказаниям ясновидящих и пророков. Мы изучили самые известные пророчества из прошлого и обратились к прогнозам современных предсказателей.
По предсказаниям Ванги, в 2024 году может завершиться конфликт России и Украины. Новый президент Украины или российский президент снизят градус конфликта. Многие люди полагают, что с точки зрения политики президент Зеленский больше не является легитимным главой государства, поскольку его полномочия истекли, а новые выборы не были организованы. Однако оставим юридические тонкости на рассмотрение специалистов в этой области.
Математик Григорий Кваша, проанализировав исторические события и важные даты, сделал серьезные заявления об окончании конфликта в 2025 году. Он уверен, что Россия победит в специальной военной операции, не произойдет значительных изменений в руководстве страны, и в состав Российской Федерации войдут новые территории.
Нумерология, которая сейчас становится всё более популярной, занимает важное место в сфере предсказаний и пророчеств. Еще в Древнем Египте люди искали связь между числами и событиями.
Мы обратились к нумерологу Екатерине Улановой, которая рассчитала и рассказала, когда завершится конфликт между Россией и Украиной. По ее мнению, в 2024 году нас ждут потери и военные действия, а в 2025 году Украину ждут сложные времена. В 2026 году нас ждет новый мир без Украины, и только от людей зависит, начало чего это будет для мира.
Немецкий астролог Кристоф Нидервизер и главный астролог страны Тамара Глоба дают свои прогнозы на развитие событий на Украине.
Кристоф Нидервизер утверждает, что все может закончиться в 2025 году, а Тамара Глоба говорит, что конфликт России и Украины может пойти на спад уже в этом году. С ее точки зрения, юридически специальная военная операция на Украине закончится в 2024 году. Проблемы вновь обострятся в 2029–2031 годах, а в 2032 году мы войдем в «новый мир».
Узнайте, что думают о завершении конфликта российские и зарубежные СМИ и политики, из нашего отдельного материала.