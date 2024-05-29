Сгон воды привел к обмелению Таганрогского залива

Сгоны могут привести и к наводнениям, как в 1969 году. Северо-восточный ветер тогда достигал скорости 40 м/с или 144 км/ч. Цунами сносило улицы и дома, даже перевернуло корабли в порту. Точное количество жертв наводнения все еще не известно, но говорят, что погибло несколько сотен человек.