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Сгон воды привел к обмелению Таганрогского залива

Сгон воды привел к обмелению Таганрогского залива

29 мая 2024, 10:33
Фото: rostovgazeta.ru
Экологи говорят о природной катастрофе.

В мае Таганрогский залив в Ростовской области обмелел. Как пишут наши коллеги из «Новых известий» со ссылкой на rostovgazeta.ru, глубина воды в заливе составляет, по официальным данным, составляет от 1 до 5 м.

В прошлом году воды в заливе стало очень мало и она стала соленой. Река Дон несла 80% пресной воды в Азовское море. Однако теперь морская фауна Черного моря стала вытеснять из залива речную рыбу — тарань и леща.

Исполнительный директор АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко говорит, что нагонные и сгонные явления происходят постоянно. Ветровые нагоны довольно сильно проявляются на мелких водоемах. В межсезонье дует северо-восточный ветер и тогда происходит сгон воды.

Сгоны могут привести и к наводнениям, как в 1969 году. Северо-восточный ветер тогда достигал скорости 40 м/с или 144 км/ч. Цунами сносило улицы и дома, даже перевернуло корабли в порту. Точное количество жертв наводнения все еще не известно, но говорят, что погибло несколько сотен человек.

К прочим бедам, в Азовском море стало гораздо меньше речной воды. Раньше степные реки несли в него 8,5 куб. км пресной воды ежегодно, а теперь 1,6 куб. к. Объем речной воды уменьшился в пять раз. Экологи называют новые водозаборы ползучей катастрофой — они забирают еще больше пресной воды и разрушают экологию водоема.

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#Происшествия#Общество#Экология#Ростов
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