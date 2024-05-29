Сгон воды привел к обмелению Таганрогского залива

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В мае Таганрогский залив в Ростовской области обмелел. Как пишут наши коллеги из «Новых известий» со ссылкой на rostovgazeta.ru, глубина воды в заливе составляет, по официальным данным, составляет от 1 до 5 м.
В прошлом году воды в заливе стало очень мало и она стала соленой. Река Дон несла 80% пресной воды в Азовское море. Однако теперь морская фауна Черного моря стала вытеснять из залива речную рыбу — тарань и леща.
Исполнительный директор АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко говорит, что нагонные и сгонные явления происходят постоянно. Ветровые нагоны довольно сильно проявляются на мелких водоемах. В межсезонье дует северо-восточный ветер и тогда происходит сгон воды.
Сгоны могут привести и к наводнениям, как в 1969 году. Северо-восточный ветер тогда достигал скорости 40 м/с или 144 км/ч. Цунами сносило улицы и дома, даже перевернуло корабли в порту. Точное количество жертв наводнения все еще не известно, но говорят, что погибло несколько сотен человек.
К прочим бедам, в Азовском море стало гораздо меньше речной воды. Раньше степные реки несли в него 8,5 куб. км пресной воды ежегодно, а теперь 1,6 куб. к. Объем речной воды уменьшился в пять раз. Экологи называют новые водозаборы ползучей катастрофой — они забирают еще больше пресной воды и разрушают экологию водоема.