Синоптики напомнили, когда в Пермский край придет летнее тепло

Прохладная погода в Пермском крае задержится до 1 июня. Температура воздуха сейчас ниже климатической нормы на 4-6°, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Метеостанции показали, что вчера в 17:00 на севере региона было +5…+10°, а на юге потеплело почти до +25°.