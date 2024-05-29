Синоптики напомнили, когда в Пермский край придет летнее тепло

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Прохладная погода в Пермском крае задержится до 1 июня. Температура воздуха сейчас ниже климатической нормы на 4-6°, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Метеостанции показали, что вчера в 17:00 на севере региона было +5…+10°, а на юге потеплело почти до +25°.
Сегодня вновь будет холодно: днем прогнозируется +6…+11°, в самых южных районах региона — до +18°. Но в пятницу в Пермском крае может потеплеть до +19°, сообщалось ранее.