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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Стало известно, когда в Прикамье придет тепло

Синоптики напомнили, когда в Пермский край придет летнее тепло

29 мая 2024, 04:07
Фото: properm.ru

Стало известно, когда в Прикамье придет тепло

Погода в мае установилась холоднее климатической нормы.

Прохладная погода в Пермском крае задержится до 1 июня. Температура воздуха сейчас ниже климатической нормы на 4-6°, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Метеостанции показали, что вчера в 17:00 на севере региона было +5…+10°, а на юге потеплело почти до +25°.

Такие температурные контрасты отмечались вчера вечером.Такие температурные контрасты отмечались вчера вечером.
Такие температурные контрасты отмечались вчера вечером.
Фото: научно-популярный проект «Метеоролог и я»

Сегодня вновь будет холодно: днем прогнозируется +6…+11°, в самых южных районах региона — до +18°. Но в пятницу в Пермском крае может потеплеть до +19°, сообщалось ранее.

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#Регион#Пермь#Погода
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