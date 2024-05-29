Сроки строительства логистического центра Wildberries в Прикамье могут перенести

О планах по появлению логистического центра Wildberries стало известно в прошлом году. В декабре власти присвоили инициативе статус приоритетного инвестиционного проекта. Логистический комплекс планировалось построить в три очереди и завершить работы в 2027 году. Центр будет заниматься обработкой и комплектацией заказов, а также упаковывать их, обрабатывать возвраты и недоставки.