Сроки строительства логистического центра Wildberries в Прикамье могут перенести

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Федеральный маркетплейс Wildberries может перенести сроки строительства логистического центра в деревне Устиново Пермского района. Сейчас компания вносит изменения в проект в части требований противопожарной безопасности. Источник издания «КоммерсантЪ-Прикамье» предполагает, что это связано с пожаром на складе в Санкт-Петербурге в январе текущего года. Сроки строительства логистического комплекса могут перенести на несколько месяцев.
В Агентстве инвестиционного развития Пермского края, курирующем проект «Вайлдберриз», сообщили, что информации о приостановлении строительства от компании не поступало. В ведомстве говорят, что сейчас «Вайлдберриз» занимается подготовительными работами по проекту.
О планах по появлению логистического центра Wildberries стало известно в прошлом году. В декабре власти присвоили инициативе статус приоритетного инвестиционного проекта. Логистический комплекс планировалось построить в три очереди и завершить работы в 2027 году. Центр будет заниматься обработкой и комплектацией заказов, а также упаковывать их, обрабатывать возвраты и недоставки.