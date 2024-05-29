Суд запретил властям Прикамья увольнять и назначать директоров школ

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Published Сегодня, 12:12
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Сегодня, 29 мая, судья Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции Елена Рогожина удовлетворила требования прокуратуры Пермского края и признала незаконной передачу полномочий по назначению и увольнению директоров школ, а также установления порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителей общеобразовательных учреждений региона.
Решение суда в картотеке дел пока не опубликовано, как пояснили в пресс-службе суда в Нижнем Новгороде, оно может быть обжаловано в кассационной инстанции в течение шести месяцев. Собеседники редакции Properm.ru в надзорном органе говорят, что это ожидаемое решение.
В январе 2022 года Пермский краевой суд отказал прокуратуре в признании передачи полномочий по назначению директоров школ незаконным. Прокуратура в своих требованиях ссылалась на то, что в соответствии с положениями Федерального закона № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится, в том числе «создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций, осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций».
Законопроект «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края» был внесен губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и принят Заксобранием в сентябре прошлого года. Документ позволил министерству образования региона назначать, увольнять и аттестовывать директоров школ в Перми. Прокуратура уже на этапе внесения изменений сообщала, что инициатива не удовлетворяет нормам законодательства.
В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что после получения мотивированного апелляционного определения суда будут обжаловать решение в кассационной инстанции. «При разработке данной инициативы учитывалось, что федеральный закон „О местном самоуправлении“ предоставляет возможность перераспределения полномочий между местным уровнем и уровнем субъекта РФ, а закон „Об образовании“ прямо предусматривает возможность передачи полномочий в образовательной сфере на уровень региона, в том числе, по полномочиям учредителя учреждений», — отмечают в правительстве. Как считают краевые власти, трудовое законодательство, на нормах которого основывает свою позицию прокуратура, при распределении полномочий не применяется — поскольку законодательство о местном самоуправлении имеет приоритет.