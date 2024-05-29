Суд запретил властям Прикамья увольнять и назначать директоров школ

В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что после получения мотивированного апелляционного определения суда будут обжаловать решение в кассационной инстанции. «При разработке данной инициативы учитывалось, что федеральный закон „О местном самоуправлении“ предоставляет возможность перераспределения полномочий между местным уровнем и уровнем субъекта РФ, а закон „Об образовании“ прямо предусматривает возможность передачи полномочий в образовательной сфере на уровень региона, в том числе, по полномочиям учредителя учреждений», — отмечают в правительстве. Как считают краевые власти, трудовое законодательство, на нормах которого основывает свою позицию прокуратура, при распределении полномочий не применяется — поскольку законодательство о местном самоуправлении имеет приоритет.