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Представлен дизайн медалей Пермского марафона в 2024 году

Талисманом Пермского марафона в этом году станет выдра

29 мая 2024, 08:32
Фото: скриншот видео пресс-службы администрации Перми

Представлен дизайн медалей Пермского марафона в 2024 году

Создатель медалей продолжает изображать символы промыслового календаря коми.

Символом седьмого Пермского марафона станет выдра — изображение животного появится на медалях в этом году. Об этом стало известно сегодня, 29 мая, не презентации медалей и футболок соревнований.

По традиции, дизайн медалей Пермского марафона посвящен древнему промысловому календарю коми. Автором медалей является известный пермский скульптор Руслан Исмагилов. В разработке дизайна он движется по календарю: в 2017 году символом марафона был медведь, а в этом — выдра.

Седьмой Пермский марафон состоится 7–8 сентября. В соревнованиях намерены участвовать уже почти 7 тыс. человек, и регистрация на грандиозное спортивное событие продолжается. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в текущем году в программу марафона добавлены эстафета Экиден и семейные забеги. Известно, что на мероприятие зарегистрировалась уже 31 многодетная семья.

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