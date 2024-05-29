Талисманом Пермского марафона в этом году станет выдра

Седьмой Пермский марафон состоится 7–8 сентября. В соревнованиях намерены участвовать уже почти 7 тыс. человек, и регистрация на грандиозное спортивное событие продолжается. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в текущем году в программу марафона добавлены эстафета Экиден и семейные забеги. Известно, что на мероприятие зарегистрировалась уже 31 многодетная семья.