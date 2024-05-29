У двух пермяков полицейские изъяли 600 граммов мефедрона и 100 граммов конопли

В конце апреля сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали на перегоне станций «Пермь-2 — Бахаревка» ранее не судимого 21-летнего безработного. Оперативники знали, что молодой человек мог быть причастен к распространению на территории обслуживания линейного отдела запрещенных веществ.