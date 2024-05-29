У двух пермяков полицейские изъяли 600 граммов мефедрона и 100 граммов конопли

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Пермские транспортные полицейские задержали двух молодых людей, которые продавали наркотики через систему тайников-закладок. Об этом сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.
В конце апреля сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали на перегоне станций «Пермь-2 — Бахаревка» ранее не судимого 21-летнего безработного. Оперативники знали, что молодой человек мог быть причастен к распространению на территории обслуживания линейного отдела запрещенных веществ.
В дежурной части транспортной полиции, в ходе личного досмотра в присутствии понятых в карманах его куртки были обнаружены и изъяты 10 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению проведенной позже экспертизы, внутри находился мефедрон, общей массой 5,364 грамма.
Юноша дал признательные показания, рассказал оперативникам, что уже коло полугода распространяет «синтетику» вместе с 20-летним приятелем на территории Перми, в том числе вблизи железной дороги.
Подельники проживают в квартире, которая принадлежит отцу одного из них. В жилище стражи порядка провели обыски, задержав второго фигуранта и попутно обнаружив в контейнерах порошкообразное вещество белого цвета массой 600 граммов и корзины с кустами конопли.
Экспертиза подтвердила, что обнаруженный в квартире порошок также является мефедроном, а растения являются канабисом, вес которого составил 100 граммов.
Второй участник этой истории, который ранее также не имел проблем с законом, дал признательные показания, рассказал, что незаконный товар сбывает через тайники, общаясь со своими покупателями через интернет.
Следователи Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.
Время до суда оба фигурантов проведут под арестом.