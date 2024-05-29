«Уралхим» 30 мая представит интересные вакансии в ТРЦ «iMall Эспланада»

Филиалы «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК „Уралхим“, а также ПАО „Уралкалий“ познакомят посетителей с информацией об условиях трудоустройства и карьерных перспективах на предприятиях. Студенты смогут узнать подробности прохождения производственной практики и оплачиваемой стажировки.