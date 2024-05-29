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«Уралхим» 30 мая представит интересные вакансии в ТРЦ «iMall Эспланада»

«Уралхим» 30 мая представит интересные вакансии в ТРЦ «iMall Эспланада»

29 мая 2024, 09:33
Фото: пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“
Пермяки узнают об условиях трудоустройства и карьерных перспективах, а студенты — о производственной практике и оплачиваемых стажировках.

Предприятия группы «Уралхим», находящиеся в Перми и Пермском крае, представят десятки вариантов трудоустройства на ярмарке вакансий крупных работодателей региона. Мероприятие пройдет 30 мая с 12:00 до 17:00 на первом этаже ТРЦ «iMall Эспланада» по адресу Петропавловская, 73А.

Филиалы «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК „Уралхим“, а также ПАО „Уралкалий“ познакомят посетителей с информацией об условиях трудоустройства и карьерных перспективах на предприятиях. Студенты смогут узнать подробности прохождения производственной практики и оплачиваемой стажировки.

Светлана Кропотина, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

— Посещение единого стенда «Уралхима» будет интересно жителям Перми, находящимся в поиске работы, а также тем, кто стремится к стабильности и карьерному росту. Копания обеспечивает своим сотрудникам хороший уровень оплаты труда и весомый набор социальных льгот и гарантий, включающий обучение за счет работодателя.

«Уралхим» впервые примет участие в ярмарке вакансий предприятий приоритетных отраслей экономики региона в ТРЦ «iMall Эспланада». Организатор мероприятия — ГКУ Центр занятости населения Пермского края «Работа России».

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