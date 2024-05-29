В Кировском районе Перми благоустроят родник «Живи, родник, на радость людям»

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
На территории Кировского района Перми власти города обустроят родник «Живи, родник, на радость людям» на ул. 2-я Гаревая. ГКУ ПК «Центр организации закупок» объявило аукцион по проекту, получившего поддержку в рамках реализации инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор. Стоимость контракта составила 864 тыс. 419 рублей.
Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит на объекте разобрать забор, навес над родником, деревянный пол и его основание, заложить фундамент, установить беседку-навес и забор, а также уложить выравнивающую асфальтобетонную смесь и восстановить газон. Работы необходимо завершить до 1 сентября 2024 года.
Подать заявки на участие в аукционе можно до 6 июня. Победитель конкурса станет известен 10 июня.
Напомним, подготовила инициативный проект по благоустройству территории родника местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление „Налимиха“ Кировского района города Перми».