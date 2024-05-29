В Кировском районе Перми благоустроят родник «Живи, родник, на радость людям»

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит на объекте разобрать забор, навес над родником, деревянный пол и его основание, заложить фундамент, установить беседку-навес и забор, а также уложить выравнивающую асфальтобетонную смесь и восстановить газон. Работы необходимо завершить до 1 сентября 2024 года.