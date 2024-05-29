В Краснокамске горела свалка ТБО

Сообщение о пожаре на свалке ТБО поступило в 13:15. К месту вызова были направлены силы и средства от РСЧС в количестве 35 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России в количестве 20 человек личного состава и пять единиц техники.