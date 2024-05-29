В Краснокамске горела свалка ТБО

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В Краснокамске сегодня днем загорелась свалка ТБО. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре на свалке ТБО поступило в 13:15. К месту вызова были направлены силы и средства от РСЧС в количестве 35 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России в количестве 20 человек личного состава и пять единиц техники.
На пожаре погибших и травмированных нет.
Время локализации пожара в 17:57. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.