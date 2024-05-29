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В одну из колоний Прикамья пытались перебросить 22 телефона

В одну из колоний Прикамья пытались перебросить 22 телефона

29 мая 2024, 13:42
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю.
Попытка была пресечена, а ее организатор — задержан

Сотрудники исправительной колонии №12, что в Губахинсокм округе, пресекли попытку передачи в ИК «запрещенки». Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

 

Сотрудниками оперативного управления, отдела режима и надзора ГУФСИН, совместно с оперативным отделом исправительной колонии №12 пресечена попытка доставки запрещённых предметов на территорию учреждения.

 

Ночью неизвестный подошел к ограждению внешней запретной зоны и пытался перебросить что-то на территорию колонии. Молодой человека незамедлительно задержали сотрудники, а в переброшенном свертке было обнаружено 22 сотовых телефона, девять сим-карт, семь зарядных устройств и несколько комплектов гарнитуры.

 

В отношении задержанного составлены материалы о привлечении к административной ответственности. Материалы для принятия решения направлены в мировой суд Губахи.

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#Общество#Колония#Губаха#Фсин
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