В одну из колоний Прикамья пытались перебросить 22 телефона

Ночью неизвестный подошел к ограждению внешней запретной зоны и пытался перебросить что-то на территорию колонии. Молодой человека незамедлительно задержали сотрудники, а в переброшенном свертке было обнаружено 22 сотовых телефона, девять сим-карт, семь зарядных устройств и несколько комплектов гарнитуры.