В Перми асфальтобетонный завод обвиняют в нарушении экологического законодательства

Прокуратура выяснила, что асфальтобетонный завод сети «Эко-Бетон», расположенный вблизи микрорайона, не соблюдает законодательство о порядке обращения с отходами и эксплуатации пылегазоочистных установок. Выяснилось, что завод не провел инвентаризацию источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также не исполнил обязанность по подаче заявки на постановку объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет.