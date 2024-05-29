В Перми асфальтобетонный завод обвиняют в нарушении экологического законодательства

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращению жителей микрорайона Центральная усадьба Мотовилихинского района Перми о нарушении их прав на безопасные и комфортные условия проживания. Подробности сообщают в пресс-службе ведомства.
Прокуратура выяснила, что асфальтобетонный завод сети «Эко-Бетон», расположенный вблизи микрорайона, не соблюдает законодательство о порядке обращения с отходами и эксплуатации пылегазоочистных установок. Выяснилось, что завод не провел инвентаризацию источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также не исполнил обязанность по подаче заявки на постановку объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет.
По итогам проверки природоохранным прокурором руководителю завода внесено представление, которое удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо.
Также прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий), ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду).
Административные материалы направлены в Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края для рассмотрения по существу.