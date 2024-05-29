В Перми из-за проблем с электричеством под угрозой оказались результаты ГИА

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Published Сегодня, 08:16
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Сегодня, 29 мая, в центре Перми случилась авария на трансформаторной подстанции. Из-за этого без света остались несколько домов на ул. Пермской, пишет РБК-Пермь. Как рассказали Properm.ru в филиале «Россети Урал — Пермэнерго», в связи с отсутствием электроснабжения в организацию обратился Региональный центр обработки информации (РЦОИ) Пермского края. Напомним, что сейчас на территории страны идет государственная единая аттестация (ГИА).
По словам главного эксперта группы по связям с общественностью филиала электросетевого холдинга Михаила Науменко, технологическое нарушение произошло в центральной части города Перми, в квартале улицы Пермской, примыкающей к Комсомольскому проспекту. Отключились три трансформаторные подстанции, две из которых принадлежат филиалу «Россети Урал — Пермэнерго». Работа этих ТП была восстановлена оперативно — в течение получаса.
По данным источника Properm.ru, третья подстанция относится к территориальной сетевой организации (ТСО) — ООО «Энергосервис Звёздного». На данный момент трансформатор находится в неисправном состоянии. Связаться с организацией не удалось.