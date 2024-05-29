В Перми из-за проблем с электричеством под угрозой оказались результаты ГИА

По словам главного эксперта группы по связям с общественностью филиала электросетевого холдинга Михаила Науменко, технологическое нарушение произошло в центральной части города Перми, в квартале улицы Пермской, примыкающей к Комсомольскому проспекту. Отключились три трансформаторные подстанции, две из которых принадлежат филиалу «Россети Урал — Пермэнерго». Работа этих ТП была восстановлена оперативно — в течение получаса.



По данным источника Properm.ru, третья подстанция относится к территориальной сетевой организации (ТСО) — ООО «Энергосервис Звёздного». На данный момент трансформатор находится в неисправном состоянии. Связаться с организацией не удалось.