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В Перми из-за проблем с электричеством под угрозой оказались результаты ГИА

В Перми из-за проблем с электричеством под угрозой оказались результаты ГИА

29 мая 2024, 08:16
Фото: unsplash.com
На ул. Пермская была нарушена работа трех трансформаторных подстанций.

Сегодня, 29 мая, в центре Перми случилась авария на трансформаторной подстанции. Из-за этого без света остались несколько домов на ул. Пермской, пишет РБК-Пермь. Как рассказали Properm.ru в филиале «Россети Урал — Пермэнерго», в связи с отсутствием электроснабжения в организацию обратился Региональный центр обработки информации (РЦОИ) Пермского края. Напомним, что сейчас на территории страны идет государственная единая аттестация (ГИА).

По словам главного эксперта группы по связям с общественностью филиала электросетевого холдинга Михаила Науменко, технологическое нарушение произошло в центральной части города Перми, в квартале улицы Пермской, примыкающей к Комсомольскому проспекту. Отключились три трансформаторные подстанции, две из которых принадлежат филиалу «Россети Урал — Пермэнерго». Работа этих ТП была восстановлена оперативно — в течение получаса.

По данным источника Properm.ru, третья подстанция относится к территориальной сетевой организации (ТСО) — ООО «Энергосервис Звёздного». На данный момент трансформатор находится в неисправном состоянии. Связаться с организацией не удалось.

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#Электричество#Россети#Гиа#РБК-Пермь#Трансформаторная подстанция#ООО «Энергосервис Звёздного»
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