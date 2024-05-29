В Перми нашли останки слуг царской семьи

Фрейлина и леф-лектриса Александры Феодоровны в августе 1917 года, после ареста царской семьи, поехали вместе с ней с Тобольск, а после чего в Екатеринбург. Они не были допущены в дом Ипатьева, а потом были арестованы чекистами и перевезены в пермскую тюрьму. Убиты девушки были как заложницы вместе с группой заключенных в ночь с 3 на 4 сентября 1918 года на полях орошения на 5-й версте Сибирского тракта. Перезахоронены были 16 мая 1919 года на Егошихинском кладбище.