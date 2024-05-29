В Перми нашли останки слуг царской семьи

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В Перми были обнаружены останки растрелянных в 1918 году царских слуг Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на руководителя издательского отдела Пермской епархии Ольгу Троицкую.
По словам журналиста и исследователя Вячеслава Дегтярникова, месяц назад была завершена судмедэкспертиза. Заупокойная лития у останков фрейлины Императрицы Александры Феодоровны — Анастасии Гендриковой — и ее гоф-летриссы — Екатерины Шнейдер — пройдет 9 июня в храме Успения Пресвятой Богородицы на Старом Егошихинском кладбище. Также состоится освящение мемориала у фактического захоронения останков царских слуг. Освящение проведут митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.
Фрейлина и леф-лектриса Александры Феодоровны в августе 1917 года, после ареста царской семьи, поехали вместе с ней с Тобольск, а после чего в Екатеринбург. Они не были допущены в дом Ипатьева, а потом были арестованы чекистами и перевезены в пермскую тюрьму. Убиты девушки были как заложницы вместе с группой заключенных в ночь с 3 на 4 сентября 1918 года на полях орошения на 5-й версте Сибирского тракта. Перезахоронены были 16 мая 1919 года на Егошихинском кладбище.
Могилы Гендриковой и Шнейдер были установлены большевиками и ими же позднее срыты. В 1981 году Русская православная церковь канонизировала убитых заложниц наряду в другими слугами царской семьи.