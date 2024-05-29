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В Прикамье временно перекрыли движение по аварийному мосту в районе Голого Мыса

В Прикамье временно перекрыли движение по аварийному мосту в районе Голого Мыса

29 мая 2024, 05:19
Фото: Госавтоинспекция Пермского края
Ограничение введено 28 мая.

С Пермском края ввели временное ограничение движения транспорта по мосту через реку Голомысовка на 15 км муниципальной дорогие «Горшки-Новоильинское». Ограничение введено в районе пристани Голый Мыс с 18:00 28 мая. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Прикамья.

Сейчас мост находится в аварийном состоянии. Движение по мосту не будет осуществляться до устранения причин и условий происходящего.

«Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения», — написало ведомство в социальной сети.

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#Ограничение движения#Безопасность дорожного движения#Мост#Аварийное состояние
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