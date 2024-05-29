В Прикамье временно перекрыли движение по аварийному мосту в районе Голого Мыса

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
С Пермском края ввели временное ограничение движения транспорта по мосту через реку Голомысовка на 15 км муниципальной дорогие «Горшки-Новоильинское». Ограничение введено в районе пристани Голый Мыс с 18:00 28 мая. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Прикамья.
Сейчас мост находится в аварийном состоянии. Движение по мосту не будет осуществляться до устранения причин и условий происходящего.
«Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения», — написало ведомство в социальной сети.