В Сибири лето не наступит 1 июня: ожидаются дожди

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Присутствие холодного воздуха создает зону низкой температуры. Атмосферные фронты проходят по Западной Сибири, сопровождаясь дождем, снегом, иногда градом и сильным ветром, пишет sibdepo.ru.
30 мая в большинстве районов Кемеровской, Томской областей и на Алтае ожидается небольшой до умеренного дождь, иногда с мокрым снегом. 31 мая интенсивность осадков снизится с повышением атмосферного давления. В большей части юга Западной Сибири ожидается незначительный дождь. Облачность рассеется, а вероятность заморозков возрастет. Ночная температура составит +1, +6 градусов, местами от 0 до -5 градусов. Днем ожидается +10, +15 градусов.
1 июня приземный циклон покинет Сибирь, однако тропосферный очаг холода сохранится, поэтому жители Сибири будут продолжать носить куртки в первый летний день. Ночью ожидается температура от 0 до +5 градусов, местами возможны заморозки от 0 до -5 градусов, днем на юге Кузбасса и на Алтае температура составит +14, +19 градусов, в Томской области +9, +14 градусов, а на севере Кемеровской области +9, +14 градусов.