В Сибири лето не наступит 1 июня: ожидаются дожди

Во всех регионах Сибири лето не начнется 1 июня. Ожидаются дожди. До календарного начала лета осталось несколько дней, но природа решает своим образом. В первый день июня погода в Сибири будет теплой, но не жаркой, как в июне обычно.