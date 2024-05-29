properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

В Сибири лето не наступит 1 июня: ожидаются дожди

29 мая 2024, 17:48
Во всех регионах Сибири лето не начнется 1 июня. Ожидаются дожди. До календарного начала лета осталось несколько дней, но природа решает своим образом. В первый день июня погода в Сибири будет теплой, но не жаркой, как в июне обычно.

Присутствие холодного воздуха создает зону низкой температуры. Атмосферные фронты проходят по Западной Сибири, сопровождаясь дождем, снегом, иногда градом и сильным ветром, пишет sibdepo.ru.

30 мая в большинстве районов Кемеровской, Томской областей и на Алтае ожидается небольшой до умеренного дождь, иногда с мокрым снегом. 31 мая интенсивность осадков снизится с повышением атмосферного давления. В большей части юга Западной Сибири ожидается незначительный дождь. Облачность рассеется, а вероятность заморозков возрастет. Ночная температура составит +1, +6 градусов, местами от 0 до -5 градусов. Днем ожидается +10, +15 градусов.

1 июня приземный циклон покинет Сибирь, однако тропосферный очаг холода сохранится, поэтому жители Сибири будут продолжать носить куртки в первый летний день. Ночью ожидается температура от 0 до +5 градусов, местами возможны заморозки от 0 до -5 градусов, днем на юге Кузбасса и на Алтае температура составит +14, +19 градусов, в Томской области +9, +14 градусов, а на севере Кемеровской области +9, +14 градусов.

Подпишитесь
В Перми нашли останки слуг царской семьи
Сегодня, 10:59
Пермяк из-за ошибки сотрудника Turkish Airlines не смог вылететь из Стамбула
Сегодня, 10:00
Автор «Счастья не за горами» обжаловал в суде отказ в правах на использование фразы
Сегодня, 09:49
В Перми из-за проблем с электричеством под угрозой оказались результаты ГИА
Сегодня, 08:16
Весь Краснокамск почти на неделю останется без горячей воды
Сегодня, 07:51
Стряпала для боевиков ИГИЛ*, оказалась в плену. Жуткая история уроженки Прикамья
Сегодня, 04:00
"