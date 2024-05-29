Весь Краснокамск почти на неделю останется без горячей воды

В Краснокамске на несколько дней отключат горячее водоснабжение во всем городе. В период с 1 по 6 июня будет проводиться ремонт оборудования бойлерной установки в связи с подготовкой Закамской ТЭЦ-5 к осенне-зимнему периоду.