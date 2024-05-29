properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Краснокамске во всем городе отключат горячую воду

Весь Краснокамск почти на неделю останется без горячей воды

29 мая 2024, 07:51
Фото: krasnokamsk.ru

В Краснокамске во всем городе отключат горячую воду

Причиной станут сезонные работы на сетях.

В Краснокамске на несколько дней отключат горячее водоснабжение во всем городе. В период с 1 по 6 июня будет проводиться ремонт оборудования бойлерной установки в связи с подготовкой Закамской ТЭЦ-5 к осенне-зимнему периоду.

В городе также будут поэтапно отключать горячую воду и выполнять работы по опрессовке системы отопления, сообщили в пресс-службе администрации Краснокамского округа. Сезонные отключения пройдут по графику и будут затрагивать отдельные дома. Они продлятся семь или 14 дней.

Читайте также:
Некоторые дома в Перми останутся без воды на этой неделе. Адреса и датыВ Перми на неделю закроют для движения часть улицы Космонавта Леонова. СхемаВ деревне Стряпунята Пермского края восстановили подачу газа после аварии
#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Краснокамск
Подпишитесь
В Перми нашли останки слуг царской семьи
Сегодня, 10:59
Пермяк из-за ошибки сотрудника Turkish Airlines не смог вылететь из Стамбула
Сегодня, 10:00
Автор «Счастья не за горами» обжаловал в суде отказ в правах на использование фразы
Сегодня, 09:49
В Перми из-за проблем с электричеством под угрозой оказались результаты ГИА
Сегодня, 08:16
Стряпала для боевиков ИГИЛ*, оказалась в плену. Жуткая история уроженки Прикамья
Сегодня, 04:00
"