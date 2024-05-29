Весь Краснокамск почти на неделю останется без горячей воды

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В Краснокамске на несколько дней отключат горячее водоснабжение во всем городе. В период с 1 по 6 июня будет проводиться ремонт оборудования бойлерной установки в связи с подготовкой Закамской ТЭЦ-5 к осенне-зимнему периоду.
В городе также будут поэтапно отключать горячую воду и выполнять работы по опрессовке системы отопления, сообщили в пресс-службе администрации Краснокамского округа. Сезонные отключения пройдут по графику и будут затрагивать отдельные дома. Они продлятся семь или 14 дней.