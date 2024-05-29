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Власти объяснили гору мусора в парке аттракционов «Счастье есть»

Власти объяснили гору мусора в парке аттракционов «Счастье есть»

29 мая 2024, 11:35
Фото: properm.ru
За забором ограждении лежат белые мешки и части аттракционов.

В редакцию Properm.ru обратился читатель, который рассказал о разбросанных мешках с мусором, а также частях от старых аттракционов в парке «Счастье есть» Кировского района. При этом весь мусор лежит среди кустарников, беспокоится пермяк.

Фото: properm.ru

В ответ на запрос Properm.ru в администрации Перми пояснили, что сейчас этот участок используется под «временное сезонное складирование крупногабаритных элементов аттракционов и фигур, которые постоянно реставрируются и ремонтируются, а затем выставляются на территории парка „Счастье есть“. Бытовой и технический мусор здесь не складируется, для этого учреждением „ПермьПарк“ (муниципальный оператор парка аттракционов) заключен отдельный договор со специализированной организацией.

Как сообщили в «ПермьПарке», на данной территории ранее размещался аттракцион «Веселые горки». В муниципалитете отмечают, что временное размещение на данном участке элементов других аттракционов и фигур возможно без сноса зеленых насаждений и освоения новых территорий.

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#Пермь#Мусор#Строительство#Ремонт#Аттракционы#Сосновый бор#Договор#Инфраструктура#Зеленые насаждения#Складирование
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