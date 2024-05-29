Власти объяснили гору мусора в парке аттракционов «Счастье есть»

В ответ на запрос Properm.ru в администрации Перми пояснили, что сейчас этот участок используется под «временное сезонное складирование крупногабаритных элементов аттракционов и фигур, которые постоянно реставрируются и ремонтируются, а затем выставляются на территории парка „Счастье есть“. Бытовой и технический мусор здесь не складируется, для этого учреждением „ПермьПарк“ (муниципальный оператор парка аттракционов) заключен отдельный договор со специализированной организацией.