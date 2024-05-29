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ВТБ сообщил об интеграции розничных клиентов «Открытия»

ВТБ сообщил об интеграции розничных клиентов «Открытия»

29 мая 2024, 18:17
Фото: Изображение Midjourney
ВТБ приступил к основному этапу объединения бизнесов двух банков. До конца июня розничные клиенты «Открытия» получат персональные уведомления с предложением перейти в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение.

В конце декабря 2022 года стало известно о приобретении банка «Открытие» Банком ВТБ. С тех пор были объединены банкоматные сети, началась цессия кредитов, а в офисах «Открытия» стали доступны услуги ВТБ. Сейчас идет основной этап интеграции. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что этот проект станет одним из самых масштабных и сложных в финансовой сфере. Об этом пишет inkazan.ru.

Цифровые технологии будут использованы для перевода основной части клиентов «Открытия» в ВТБ. Переход пройдет онлайн, в несколько кликов и не потребует визита в офис. Перевыпуск дебетовых и зарплатных карт не понадобится. Все розничные клиенты «Открытия» получат до конца июня уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ и смогут принять решение до конца года, когда объединение двух банков завершится. Таким образом, интеграция ВТБ и «Открытия» займет около двух лет.

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