Житель Чайковского отдал более полумиллиона рублей после сообщения лже-начальника

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Житель Чайковского отдал мошенникам более полумиллиона рублей. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В мессенджере чайковцу поступило сообщение в мессенджере от якобы от руководителя учреждения, где он работает, который пояснил, что имеет сведения о несанкционированных движениях денег на его счету. Поскольку информация мужчине поступила от имени начальника, он ничего не заподозрил и продолжил общение со следующим собеседником, позвонившим ему по телефону. Представившись сотрудником Центробанка, незнакомец сообщил о попытке оформления крупного кредита от имени чайковца и о возможности предотвращения данной операции путем следования инструкциям специалиста. Также звонивший предложил гражданину сотрудничество в разоблачении мошенников и тот согласился.
В ходе дальнейшего разговора потерпевший выполнил указания собеседника по получению в банке кредита. Более полумиллиона рублей он обналичил и через терминал перечислил на банковский счет, который ему продиктовал лжесотрудник Центробанка. После совершения перевода незнакомец перестал выходить на связь. Только тогда гражданин понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию.
По данному факту следствием отдела МВД России по Чайковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется расследование.