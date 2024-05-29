Житель Чайковского отдал более полумиллиона рублей после сообщения лже-начальника

В мессенджере чайковцу поступило сообщение в мессенджере от якобы от руководителя учреждения, где он работает, который пояснил, что имеет сведения о несанкционированных движениях денег на его счету. Поскольку информация мужчине поступила от имени начальника, он ничего не заподозрил и продолжил общение со следующим собеседником, позвонившим ему по телефону. Представившись сотрудником Центробанка, незнакомец сообщил о попытке оформления крупного кредита от имени чайковца и о возможности предотвращения данной операции путем следования инструкциям специалиста. Также звонивший предложил гражданину сотрудничество в разоблачении мошенников и тот согласился.