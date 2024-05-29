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Житель Чайковского отдал более полумиллиона рублей после сообщения лже-начальника

Житель Чайковского отдал более полумиллиона рублей после сообщения лже-начальника

29 мая 2024, 16:43
Фото: 1MI
Мужчина занял деньги в банке, а затем перевел их мошенникам.

Житель Чайковского отдал мошенникам более полумиллиона рублей. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В мессенджере чайковцу поступило сообщение в мессенджере от якобы от руководителя учреждения, где он работает, который пояснил, что имеет сведения о несанкционированных движениях денег на его счету. Поскольку информация мужчине поступила от имени начальника, он ничего не заподозрил и продолжил общение со следующим собеседником, позвонившим ему по телефону. Представившись сотрудником Центробанка, незнакомец сообщил о попытке оформления крупного кредита от имени чайковца и о возможности предотвращения данной операции путем следования инструкциям специалиста. Также звонивший предложил гражданину сотрудничество в разоблачении мошенников и тот согласился.

В ходе дальнейшего разговора потерпевший выполнил указания собеседника по получению в банке кредита. Более полумиллиона рублей он обналичил и через терминал перечислил на банковский счет, который ему продиктовал лжесотрудник Центробанка. После совершения перевода незнакомец перестал выходить на связь. Только тогда гражданин понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию.

По данному факту следствием отдела МВД России по Чайковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется расследование.

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#Происшествия#Криминал#Мошенники#Чайковсий
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