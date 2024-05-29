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В Нытве суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП из Московской области

Житель Московской области остался на свободе после гибели человека в ДТП в Прикамье

29 мая 2024, 03:37
Фото: 1MI

В Нытве суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП из Московской области

Виновник аварии выехал на «встречку», игнорируя требования дорожных знаков.
Сюжет
Дтп

Нытвенский районный суд признал жителя Московской области виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля, повлекшем по неосторожности гибель человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В день смертельного ДТП мужчина ехал за рулем грузового автомобиля по трассе «подъезд к городу Перми от М7-Волга» на территории Нытвенского округа. Водитель превысил допустимую скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель». В итоге водитель «Газели» скончался на месте аварии.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Нытвенского района, суд приговорил виновника ДТП к трем годам принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства. Также он лишен водительских прав на два года и должен выплатить родственникам погибшего компенсацию в размере 7 млн рублей. Приговор еще не вступил в силу — его могут обжаловать.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Смертельное дтп
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