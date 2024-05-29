Житель Московской области остался на свободе после гибели человека в ДТП в Прикамье

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Нытвенского района, суд приговорил виновника ДТП к трем годам принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства. Также он лишен водительских прав на два года и должен выплатить родственникам погибшего компенсацию в размере 7 млн рублей. Приговор еще не вступил в силу — его могут обжаловать.