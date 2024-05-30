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Posted Вчера, 12:15

Published Вчера, 12:15

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Бросить все и уехать на море? Сколько стоит жилье на курортах в России и за рубежом

Бросить все и уехать на море? Сколько стоит жилье на курортах в России и за рубежом

30 мая 2024, 12:15
Эксперты также рассказали, к чему нужно быть готовым при покупке жилья за границей.

Провести отдых на российском морском курорте с годами становится непозволительной роскошью, пишут Новые Известия. При этом гостиницы нужно бронировать заранее — к концу весны во всех хороших отелях мест практически не остается. Тут возникает мысль: а что если взять и переехать жить на море. Однако встает вопрос, где квартиры стоят дешевле — в России или за границей?

Как сообщают глава индонезийского подразделения агентства недвижимости «Этажи» и основатель Global Investment Property Ольга Горхиян, недвижимость в Сочи очень переоценена, и по стоимости обгоняет Бали. Так, квадратный метр в сочинской новостройке стоит около 3300 долларов, а в балийской — 1700–2800 долларов.

Фото: catalog-skidki.ru

Средняя стоимость квартир у моря важна для понимания общих тенденций, однако нужно понимать, что и по каким ценам продается на данный момент. Для того, чтобы проанализировать рынок недвижимости нужно для примера взять двухкомнатные квартиры площадью 50-60 кв. м. в пешей доступности от морского побережья.

Сравним самые востребованные курорты России с зарубежными: ОАЭ, Таиландом, Турцией. Именно в этих странах россияне приобрели больше всего квартир. Согласно данным Intermark Global, граждане РФ обеспечили 56% общего спроса и Черногории. Кстати говоря, сейчас в Черногории россиянам можно получить ВНЖ за покупку жилья «под ключ» без ограничений по минимальной стоимости.

Стоимость квартир в Сочи в 2024 году

Почти вся недвижимость, расположенная в шаговой доступности у моря, представлена отелями и апартаментами. Найти квартиру можно только чуть дальше береговой линии.

Фото: Avito

Разброс цен в радиусе самого оживленного курорта страны не такой существенныдй. Можно купить скромную двушку где-нибудь в Хрущевку в Адлере с «винтажным» ремонтом 90-х годов за 16 млн рублей, также можно выбрать шикарную квартиру в центре Сочи с видом на море и хорошим ремонтом за 20 млн рублей.

Фото: Avito

Рынок недвижимости в Сочи недалеко ушел от московского. Отмечается, что стоимость квартир на южном курорте сопоставима со столичными квартирами в хороших районах. Эксперты предупреждают, что если брать жилье у моря с целью заработать, могут появиться проблемы при его продажи. Основным фактором выступает конкуренция, то есть придется либо долго ждать покупателя, или снизить цену.

На площадке объявлений на данный момент представлено около 1000 предложений.

Более доступное жилье в Анапе

По сравнению с Сочи рынок недвижимости в Анапе в разы доступнее. Сейчас к продаже предоставлено около 400 вариантов с двухкомнатными квартирами с такой же площадью. При этом стоимость квартир в разы ниже, чем в Сочи.

Фото: Авито

При покупке квартир в этом городе, если хотите сэкономить, нужно быть готовым к ремонту. Таким образом, в новостройке можно взять квартиру за 1,4-15 млн рублей с отделкой, при этом в центре можно урвать вариант 7,5-8 млн рублей, однако в старом доме.

Фото: Avito

Если посмотреть на покупку жилья у моря с точки зрения инвестиций, то квартира в Анапе может стать на удивление привлекательнее квартиры в Сочи. За счет чего? Дело в том, что приобретение такого жилья требует меньше вложений, при этом сдавать в аренду квартиру можно будет примерно по таким же ценам. На побережье Черного моря гостиничные номера всегда в дефиците.

А в Яхте все перспективней…

В последние два года из-за появления логистических проблем и угроз безопасности Крым практически опустел. Однако по причине переполненности кубанских курортов многие туристы начали возвращаться на полуостров. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, туристический поток в Крым этим летом может увеличиться на 50-60% в сравнение с 2023 годом. Только за майские праздники Крым посетило на 35-40% больше людей.

Цены на недвижимость в Ялте ближе к сочинским. Купить здесь современную квартиру дешевле 15 млн рублей получится вряд ли. А о квартире с видом на море можно мечтать, если у вас есть более 20 мнл рублей. При этом никто не запрещает к приобретению квартиры за 8-11 млн рублей, в них можно сделать ремонт и тоже хорошо устроиться. Можно даже найти варианты в старых районах, в исторических домах с высокими потолками, арочными окнами и остатками былой роскоши.

Фото: Avito

Цены на квартиры в Калининградской области

Калининградская область славится своими чистыми пляжами. Регион становится все более популярным среди туристов. Только за последние 12 месяцев квартиры в среднем подорожали на 9%.

В Зеленогорске можно найти квартиру 15-17 млн рублей. Даже в старом жилом фонде теперь трудно найти что-то приличное за 11 млн рублей. Город отличается непривычными для россиян архитектурными решениями и декором — найти неухоженную застройку здесь практически невозможно.

Фото: Авито

Квартиру около моря за 7,5-7,7 млн рублей можно найти в менее популярном поселке Пионерском. Тут авито выдает всего 31 предложение. Скорее всего, это будет пятиэтажный дом, но такой дом будет выглядеть лучше любой российской хрущевки уж точно. Одним из минусов Пионерского является явная нехватка новых ЖК.

Фото: Авито

Стоимость на зарубежное жилье у моря

Цены на квартиры в Турции

В Анталье квартиру у побережья можно купить всего за 4,6 млн рублей, однако ориентироваться нужно на более реалистичную цену в 9,2 млн рублей. Стоимость недвижимости в Турции вполне сопоставила с анапским рынком недвижимости.

Квартира будет рядом с морем. Вероятно, что в жилом комплексе будут также бассейн, а поблизости — вся необходимая инфраструктура. В Анапе при аналогичной стоимости квартиры такого не будет точно.

Приобретение недвижимости в Турции не даст вам право на получение вида на жительство (ВНЖ). Для того, чтобы получить ВНЖ нужно купить жилье минимум на 200 тыс. долларов (примерно 18 млн рублей). Для того, чтобы сдавать такое жилье в краткосрочную аренду на срок до 100 дней, нужно получить специальную лицензию.

Фото: Авито

За сколько можно купить квартиру в Тайланде

Наиболее привлекательным вариантом на рынке недвижимости в Тайланде является курорт Паттайя. Это довольно-таки шумный город, однако Анапа и Сочи тоже не самые уединенные места для жизни.

Стоимость квартир здесь начинается от 5 млн рублей. За 7-7,5 млн рублей появляются более приятные варианты. Жилье по большей части продается в современных многоэтажных ЖК с удобствами вроде спортивного зала и бассейна. Выбор квартир площадью до 50 кв. м. с одной спальней намного меньше.

Фото: Авито

Стоимость жилья в ОАЭ

Если у вас есть как минимум 25-30 млн в кармане, можно смело отправляться на поиски квартиры в Дубае. Здесь большой выбор роскошных апартаментов в красивых ЖК с бассейном, однако и цена соответствующая. Наиболее дешевые предложения можно найти только на местных сайтах для жителей ОАЭ и гастарбайтеров из Индии.

Фото: Авито

Цены на квартиры в Черногории

После приобретения любого готового жилья россияне могут получить в Черногории ВНЖ. Стоимость квартир у моря начинаются от 7 млн рублей. За 9-10 млн рублей появляются варианты получше.

В черногорских квартирах есть одна небольшая особенность. Дизайнерский ремонт здесь — крайне редкое явление. Традиционно интерьер жилья максимально простой и незамысловатый.

Фото: Авито

Аналитики рынка недвижимости предупреждают, что снижения стоимости отечественных квартир ожидать не стоит. Цены будут только расти — внутренний туризм набирает обороты.

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