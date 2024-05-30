Бросить все и уехать на море? Сколько стоит жилье на курортах в России и за рубежом

Цены на недвижимость в Ялте ближе к сочинским. Купить здесь современную квартиру дешевле 15 млн рублей получится вряд ли. А о квартире с видом на море можно мечтать, если у вас есть более 20 мнл рублей. При этом никто не запрещает к приобретению квартиры за 8-11 млн рублей, в них можно сделать ремонт и тоже хорошо устроиться. Можно даже найти варианты в старых районах, в исторических домах с высокими потолками, арочными окнами и остатками былой роскоши.