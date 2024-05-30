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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Три рецепта приготовления окрошки на минералке и квасе

День окрошки в России. Три вкусных рецепта на минералке, белом и домашнем квасе

30 мая 2024, 13:00
Фото: properm.ru

Три рецепта приготовления окрошки на минералке и квасе

Окрошка появилась в нашей жизни несколько веков назад. С тех пор она стала любимым летним блюдом и прочно заняла место в наших сердцах. Делимся рецептами окрошки, а также раскрываем секрет приготовления белого кваса.

Немного из истории окрошки

Сегодня, 30 мая, в России отмечается гастрономический праздник — День окрошки. История появления этого летнего прохладного супа уходит корнями в XVIII век. Тогда датский посол Юст Юль писал, что при дворе императора Петра I подавали суп, сваренный из некоего пивного уксуса (возможно, это был квас) с мелко нарезанным луком и перцем, обращает внимание Telegram-канал историков русской кухни Ольги и Павла Сюткиных «Русская кухня: история».

В наше время существует множество вариантов окрошки. Ее готовят на квасе, кефире, яблочном уксусе и даже минеральной воде. Properm.ru собрали три рецепта, которые могут вам понравиться.

Фото: properm.ru

Окрошка с колбасой на белом квасе

Как приготовить белый квас

Вам понадобятся:

  • 3 л питьевой воды;
  • 180 г молотого неферментированного ржаного солода;
  • 80 г гречневой или пшеничной муки;
  • 1 чайная ложка готовой закваски;
  • 8-10 штук изюма.

Что делать:

Приготовьте сусло. Солод и муку насыпьте в небольшую миску и залейте 1 л кипящей питьевой воды, затем тщательно перемешайте. После этого переложите полученную смесь в глиняную или чугунную посуду, вновь перемешайте. Накройте полотенцем и оставьте сусло немного остыть при комнатной температуре — оно должно охладиться до температуры 37–38°.

Добавьте закваску и изюм, перемешайте. Важно, что изюм мыть не нужно. Накройте посуду со смесью и оставьте при комнатной температуре на сутки. Брожение начнется через 3-5 часов.

Далее добавьте в основу кваса оставшуюся холодную питьевую воду и вновь перемешайте. Накройте полотенцем и оставьте еще на 24-48 часов. Попробуйте белый квас — если его вкус вас устраивает, то процедите через сложенную вчетверо марлю и разлейте по бутылям. Плотно укупорьте бутыли и уберите в холодильник — на дозревание белого кваса понадобится 2-3 дня, после чего его можно употреблять в пищу, пишет портал gastronom.ru.

Как приготовить окрошку на белом квасе

Для этого рецепта можно использовать любое мясо, но для простоты подойдет и колбаса. Ингредиенты следующие:

  • 400 г вареной колбасы;
  • 2 штуки куриных яиц;
  • 1 л белого кваса;
  • 2 клубня картофеля;
  • 2 свежих огурца;
  • 6 штук редиса;
  • 4-5 веточек укропа;
  • 2-3 веточки петрушки;
  • молотый черный перец по вкусу;
  • соль.

Картофель нужно тщательно вымыть, отварить в мундире, а затем очистить. Затем яйца отварить вкрутую. Все овощи вымыть и нарезать тонкими кружочками или кубиками, не забыть срезать кончики с редиса и убрать кожуру с огурцов, если она слишком толстая. Всю зелень сложите в миску, немного посолите и потрите руками, чтобы выделился сок. Затем нарежьте маленькими кубиками колбасу, мелко порубите яйца. Смешайте все ингредиенты окрошки и поперчите по вкусу, залейте очень холодным квасом. Можно подавать к столу, при желании добавив немного сметаны.

Фото: properm.ru

Мясная сборная окрошка

Окрошка подобная сборной солянке — имеет насыщенный вкус и несколько видов мяса. Она готовится довольно долго, но очень сытная.

Ингредиенты:

  • 100 г отварной говядины;
  • 100 г вареной колбасы;
  • 100 г говяжьего или свиного языка;
  • 3 штуки вареных яиц;
  • 3 небольших огурца;
  • 1 пучок зеленого лука;
  • 1,5 л домашнего кваса;
  • хрен или горчица;
  • 100 г сметаны для подачи;
  • соль.

Нарежьте мясо мелкими кубиками. Очистите от кожуры огурцы и мелко нарежьте вместе с луком и укропом, немного посолите. Сварите вкрутую яйца в течение 10 минут, протрите через сито и разотрите с горчицей или хреном по вкусу. Подготовленные продукты разложите по тарелкам и залейте холодным квасом.

Фото: properm.ru

Окрошка с колбасой на минеральной воде

Для приготовления окрошки с колбасой на минеральной воде нужно:

  • 300 г вареной колбасы;
  • 3 яйца;
  • 1 л столовой минеральной воды;
  • 100 г сметаны жирностью 10%;
  • 500 мл кефира;
  • 400 г картофеля;
  • 300 г свежих огурцов;
  • 300 г редиса;
  • 50 г зеленого лука;
  • 30 г укропа;
  • свежемолотый черный перец по вкусу;
  • соль.

Вымойте картофель и отварите в мундире, дайте остыть. Яйца варятся вкрутую, после чего нарезаются кубиками. Огурцы и картофель нарежьте кубиками, редис — тонкой соломкой, вареную колбасу — кружочками толщиной 5 мм, а затем маленькими кубиками. Зеленый лук и укроп мелко нарежьте. Уберите все ингредиенты в большую миску, налейте холодную минеральную воду в ковшик, добавьте сметану и кефир, перемешайте венчиком. Залейте этой смесью ингредиенты в миске, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Закройте миску с окрошкой и уберите на полчаса в холодильник. Приятного аппетита!

Фото: properm.ru
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