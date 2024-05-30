День окрошки в России. Три вкусных рецепта на минералке, белом и домашнем квасе

Картофель нужно тщательно вымыть, отварить в мундире, а затем очистить. Затем яйца отварить вкрутую. Все овощи вымыть и нарезать тонкими кружочками или кубиками, не забыть срезать кончики с редиса и убрать кожуру с огурцов, если она слишком толстая. Всю зелень сложите в миску, немного посолите и потрите руками, чтобы выделился сок. Затем нарежьте маленькими кубиками колбасу, мелко порубите яйца. Смешайте все ингредиенты окрошки и поперчите по вкусу, залейте очень холодным квасом. Можно подавать к столу, при желании добавив немного сметаны.