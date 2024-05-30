День окрошки в России. Три вкусных рецепта на минералке, белом и домашнем квасе

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Сегодня, 30 мая, в России отмечается гастрономический праздник — День окрошки. История появления этого летнего прохладного супа уходит корнями в XVIII век. Тогда датский посол Юст Юль писал, что при дворе императора Петра I подавали суп, сваренный из некоего пивного уксуса (возможно, это был квас) с мелко нарезанным луком и перцем, обращает внимание Telegram-канал историков русской кухни Ольги и Павла Сюткиных «Русская кухня: история».
В наше время существует множество вариантов окрошки. Ее готовят на квасе, кефире, яблочном уксусе и даже минеральной воде. Properm.ru собрали три рецепта, которые могут вам понравиться.
Вам понадобятся:
Приготовьте сусло. Солод и муку насыпьте в небольшую миску и залейте 1 л кипящей питьевой воды, затем тщательно перемешайте. После этого переложите полученную смесь в глиняную или чугунную посуду, вновь перемешайте. Накройте полотенцем и оставьте сусло немного остыть при комнатной температуре — оно должно охладиться до температуры 37–38°.
Добавьте закваску и изюм, перемешайте. Важно, что изюм мыть не нужно. Накройте посуду со смесью и оставьте при комнатной температуре на сутки. Брожение начнется через 3-5 часов.
Далее добавьте в основу кваса оставшуюся холодную питьевую воду и вновь перемешайте. Накройте полотенцем и оставьте еще на 24-48 часов. Попробуйте белый квас — если его вкус вас устраивает, то процедите через сложенную вчетверо марлю и разлейте по бутылям. Плотно укупорьте бутыли и уберите в холодильник — на дозревание белого кваса понадобится 2-3 дня, после чего его можно употреблять в пищу, пишет портал gastronom.ru.
Для этого рецепта можно использовать любое мясо, но для простоты подойдет и колбаса. Ингредиенты следующие:
Картофель нужно тщательно вымыть, отварить в мундире, а затем очистить. Затем яйца отварить вкрутую. Все овощи вымыть и нарезать тонкими кружочками или кубиками, не забыть срезать кончики с редиса и убрать кожуру с огурцов, если она слишком толстая. Всю зелень сложите в миску, немного посолите и потрите руками, чтобы выделился сок. Затем нарежьте маленькими кубиками колбасу, мелко порубите яйца. Смешайте все ингредиенты окрошки и поперчите по вкусу, залейте очень холодным квасом. Можно подавать к столу, при желании добавив немного сметаны.
Окрошка подобная сборной солянке — имеет насыщенный вкус и несколько видов мяса. Она готовится довольно долго, но очень сытная.
Ингредиенты:
Нарежьте мясо мелкими кубиками. Очистите от кожуры огурцы и мелко нарежьте вместе с луком и укропом, немного посолите. Сварите вкрутую яйца в течение 10 минут, протрите через сито и разотрите с горчицей или хреном по вкусу. Подготовленные продукты разложите по тарелкам и залейте холодным квасом.
Для приготовления окрошки с колбасой на минеральной воде нужно:
Вымойте картофель и отварите в мундире, дайте остыть. Яйца варятся вкрутую, после чего нарезаются кубиками. Огурцы и картофель нарежьте кубиками, редис — тонкой соломкой, вареную колбасу — кружочками толщиной 5 мм, а затем маленькими кубиками. Зеленый лук и укроп мелко нарежьте. Уберите все ингредиенты в большую миску, налейте холодную минеральную воду в ковшик, добавьте сметану и кефир, перемешайте венчиком. Залейте этой смесью ингредиенты в миске, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
Закройте миску с окрошкой и уберите на полчаса в холодильник. Приятного аппетита!