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Экс-начальник ИК-40 в Кунгуре Евгений Шубин назначен замглавы ГУФСИН по Прикамью

Экс-начальник ИК-40 в Кунгуре Евгений Шубин назначен замглавы ГУФСИН по Прикамью

30 мая 2024, 05:20
Фото: 1MI / ГУФСИН по Пермскому краю
Приказ о его назначении был подписан 22 мая.
Сюжет
Кунгур

Бывший начальник колонии строгого режима под Кунгуром Евгений Шубин 22 мая был назначен заместителем начальника ГУФСИН по Пермскому краю Леонида Мустайкина. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Полковник внутренней службы работает в уголовно-исполнительной системе с 1995 года. Ранее проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю. В 2014 году окончил Пермский институт ФСИН России по специальности «Юриспруденция».

До назначения на пост замначальника ГУФСИН руководил ИК-40 в Кунгуре.

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#Пермский край#Гуфсин#Кунгур#Прикамье#Полковник#Евгений Шубин#Леонид Мустайкин#Уголовно-исполнительная система
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