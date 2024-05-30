Экс-начальник ИК-40 в Кунгуре Евгений Шубин назначен замглавы ГУФСИН по Прикамью

Полковник внутренней службы работает в уголовно-исполнительной системе с 1995 года. Ранее проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю. В 2014 году окончил Пермский институт ФСИН России по специальности «Юриспруденция».