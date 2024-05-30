Этим летом 117 тренеров будут проводить бесплатные занятия для жителей Пермского края

Тренировки будут проходить не реже двух раз в неделю на общедоступных спортивных объектах. Проект рассчитан на три месяца: первые занятия с тренерами для всех желающих стартуют 15 июня и продлятся до 15 сентября. Список победителей и адреса площадок доступны на портале «Управляем вместе».