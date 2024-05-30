Этим летом 117 тренеров будут проводить бесплатные занятия для жителей Пермского края

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Стали известны итоги конкурсного отбора тренеров (инструкторов) регионального проекта «Тренер нашего двора». В этому году через портал «Управляем вместе» было отправлено 160 заявок. Самой активной территорией Прикамья стал Краснокамский городской округ — 15 заявок. Чердынский городской округ подал 10 заявок на участие в конкурсе, Кудымкарский и Кунгурский муниципальные округа — по девять заявок каждый.
Экспертная комиссия отобрала 117 победителей из 42 муниципальных образований региона. Каждый победитель конкурса будет обеспечен спортивным оборудованием и инвентарем в сумме не более 30 тыс. рублей, брендированным баннером и футболкой.
Министерство физической культуры и спорта Пермского края:
— Проект выполняет важные задачи: инструкторы получают качественный инвентарь и оборудование, который останется у них и будет использоваться в дальнейшей работе, а жителям предоставляется возможность заниматься под руководством специалистов на современных спортивных площадках шаговой доступности. Сейчас в Пермском крае построено и отремонтировано более 400 спортивных объектов различных форматов и для нас очень важно, чтобы площадки были наполнены жизнью.
Тренировки будут проходить не реже двух раз в неделю на общедоступных спортивных объектах. Проект рассчитан на три месяца: первые занятия с тренерами для всех желающих стартуют 15 июня и продлятся до 15 сентября. Список победителей и адреса площадок доступны на портале «Управляем вместе».
В прошлом году в занятиях спортом участвовали около 2,5 тыс. жителей Пермского края. В регионе по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина продолжается активная работа по привлечению жителей к спорту и здоровому образу жизни. Согласно нацпроекту «Демография», к 2030 году число жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должно достигнуть 70%.