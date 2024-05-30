Этой ночью в Прикамье фиксировались заморозки почти по всей территории края

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Минувшая ночь, на 30 мая, стала очередной аномально холодной ночью в Пермском крае. Заморозки отмечены по всей территории, кроме южных и юго-западных районов, чему способствовал полный штиль, отмечают в ГИС-центре ПГНИУ.
В Бисере, Губахе и Гайнах минимальная температура воздуха оказалась ниже отметки -3˚. Холоднее всего было в Губахе -3,7˚. В Перми минимум составил -1,3˚ — это 13-й заморозок за нынешний май. В последний раз столько было в 1986 г.
В ближайшие двое суток воздушная масса над Прикамьем будет прогреваться. Однако ближайшая ночь также будет ясной и безветренной, поэтому риск заморозков сохраняется, особенно на востоке края. Преобладающий фон температуры воздуха в ночь на пятницу 0…+5˚, на востоке края до -2˚. Днем ожидается сегодня +11…+16˚ (в Перми до +14˚), а завтра +15…+20˚ (в Перми до +18˚).
В выходные дни тепло доберется до Пермского края, но продолжительность потепления пока под вопросом, отмечают синоптики.