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Published Сегодня, 04:36

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Updated Сегодня, 04:37

Этой ночью в Прикамье фиксировались заморозки почти по всей территории края

Этой ночью в Прикамье фиксировались заморозки почти по всей территории края

30 мая 2024, 04:36
Фото: 1MI
Будущая ночь также принесет риск заморозков.

Минувшая ночь, на 30 мая, стала очередной аномально холодной ночью в Пермском крае. Заморозки отмечены по всей территории, кроме южных и юго-западных районов, чему способствовал полный штиль, отмечают в ГИС-центре ПГНИУ.

В Бисере, Губахе и Гайнах минимальная температура воздуха оказалась ниже отметки -3˚. Холоднее всего было в Губахе -3,7˚. В Перми минимум составил -1,3˚ — это 13-й заморозок за нынешний май. В последний раз столько было в 1986 г.

В ближайшие двое суток воздушная масса над Прикамьем будет прогреваться. Однако ближайшая ночь также будет ясной и безветренной, поэтому риск заморозков сохраняется, особенно на востоке края. Преобладающий фон температуры воздуха в ночь на пятницу 0…+5˚, на востоке края до -2˚. Днем ожидается сегодня +11…+16˚ (в Перми до +14˚), а завтра +15…+20˚ (в Перми до +18˚).

В выходные дни тепло доберется до Пермского края, но продолжительность потепления пока под вопросом, отмечают синоптики.

#Общество#Пермь#Погода#Аномальные холода#Аномальная погода
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