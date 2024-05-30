Этой ночью в Прикамье фиксировались заморозки почти по всей территории края

В ближайшие двое суток воздушная масса над Прикамьем будет прогреваться. Однако ближайшая ночь также будет ясной и безветренной, поэтому риск заморозков сохраняется, особенно на востоке края. Преобладающий фон температуры воздуха в ночь на пятницу 0…+5˚, на востоке края до -2˚. Днем ожидается сегодня +11…+16˚ (в Перми до +14˚), а завтра +15…+20˚ (в Перми до +18˚).