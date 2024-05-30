Группа ОМК вручит более 2,5 тысяч подарочных сертификатов семьям сотрудников

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Группа ОМК в третий раз запустила акцию «Забота объединяет» в регионах, где работают ее предприятия. В Год семьи компания вручит более 2,5 тыс. подарочных сертификатов семьям заводчан.
ОМК поможет сотрудникам, которые воспитывают детей с инвалидностью, многодетным и одиноким родителям. На каждого ребенка выдадут подарочный сертификат, на который в магазинах-партнерах можно приобрести одежду, книги, канцелярию, спортивный инвентарь и другие необходимые вещи. Сертификат сотрудник-родитель может использовать до конца 2024 года.
Впервые ОМК провела акцию «Забота объединяет» в 2022 году. Благодаря этому семьи сотрудников получили дополнительную материальную поддержку. Только в 2023-м компания передала заводчанам более 2,5 тыс. сертификатов.
Елена Скалкина, начальник управления по социальному развитию группы ОМК:
— В этом году планируем вручать подарочные карты с 15 июля. Такая поддержка со стороны работодателя для сотрудников в регионах является важной, ведь помогает снизить нагрузку на семейный бюджет. Сроки акции позволяют заводчанам-родителям использовать средства, в том числе на подготовку детей к новому учебному году, когда и так много затрат. Надеемся, что приятные и полезные подарки добавят радости и хорошего настроения в летние каникулы и в преддверии Дня знаний.
ОМК помогает заводчанам, расширяя меры поддержки. Ряд льгот помогают снизить нагрузку на семейный бюджет. Например, компания предоставляет сотрудникам льготу на питание, которая позволяет получить бесплатное питание, заказав комплексный обед, либо в форме компенсации стоимости комплексного обеда.
Ежегодно компания организует программы оздоровления работников и детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Для заводчан действует линия психологической поддержки, предоставляющая квалифицированную помощь в онлайн-формате и через персональные консультации врачей-психологов и так далее.