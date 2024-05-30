Как не заболеть летом?

Второй важный аспект — это защита от солнца. Ультрафиолетовые лучи могут вызвать ожоги кожи и повысить риск развития рака кожи. Поэтому не забывайте использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты, особенно в период с 10 утра до 4 вечера, когда солнце наиболее активно. Наденьте широкополую шляпу и солнцезащитные очки, чтобы защитить лицо и глаза от ультрафиолетовых лучей.