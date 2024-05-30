Метеозависимым нет покоя: прогноз последних магнитных бурь на май 2024 года

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
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Updated Сегодня, 16:12
Май 2024 года может стать самым сложным в плане солнечной активности. Специалисты говорят, что Земля не испытывала такого интенсивного «обстрела» уже давно. Несмотря на то, что до конца месяца осталось несколько дней, Солнце не успокаивается. Ученые утверждают, что нас ждет еще несколько геоштормов.
Согласно данным Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, 6 и 7 мая 2024 года Земля находилась под воздействием солнечных вспышек. Астроном Виталий Угренинов пояснил, что мощность таких явлений может колебаться от нуля до девяти баллов. Следующий геошторм произошел 12 мая. По данным ученых, в этот день планета испытала мощнейшую атаку.
Институт земного магнетизма и распространения радиоволн РАН сообщил, что сильнейшее явление началось 10 мая вечером и уже 12 мая Земля ощутила всю мощь солнечных выбросов.
Те, кто подвержен влиянию магнитных бурь, заранее готовились к ним, чтобы перенести их с минимальными неудобствами. Медики уже давно дали рекомендации, как справиться с этим явлением. Даже те, кто не страдает от метеочувствительности, могут испытывать незначительные ухудшения здоровья и резкую смену настроения во время геошторма. В эти дни они старались избегать конфликтов и не решать серьезные дела.
Отслеживающие прогнозы магнитных бурь, уже проконсультировались с врачами о том, какие лекарства и в каких дозах можно принимать во время экстремального периода. Однако эти рекомендации применимы не только для метеозависимых людей. Отказ от табака и алкоголя, а также сокращение употребления сладкого — это очень полезные советы. Те, кто их соблюдал, пережили магнитные бури в мае вполне бодро.
Утром 30 мая, согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера нашей планеты была в уравновешенном состоянии, и К-индекс не превышал двух баллов.
Во второй половине дня 31 мая ожидается сильнейший геошторм, мощность которого оценивается как средняя. К-индекс может повыситься до шести баллов, что соответствует бурям средней мощности.