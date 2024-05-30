Метеозависимым нет покоя: прогноз последних магнитных бурь на май 2024 года

Те, кто подвержен влиянию магнитных бурь, заранее готовились к ним, чтобы перенести их с минимальными неудобствами. Медики уже давно дали рекомендации, как справиться с этим явлением. Даже те, кто не страдает от метеочувствительности, могут испытывать незначительные ухудшения здоровья и резкую смену настроения во время геошторма. В эти дни они старались избегать конфликтов и не решать серьезные дела.