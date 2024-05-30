На заседании КДН обсудили избиение кастетом 10-летнего мальчика в Юго-Камском

После избиения 10-летнего мальчика кастетом в поселке Юго-Камский вчера, 29 мая, состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского муниципального округа. После рассмотрения вопроса о происшествии члены комиссии приняли постановление, в котором дали поручения субъектам системы профилактики по дальнейшим действиям.