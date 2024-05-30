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КДН в Пермском округе обсудила избиение кастетом 10-летнего мальчика

На заседании КДН обсудили избиение кастетом 10-летнего мальчика в Юго-Камском

30 мая 2024, 07:22
Фото: соцсети

КДН в Пермском округе обсудила избиение кастетом 10-летнего мальчика

Материалы дела переданы в Пермский межрайонный следственный отдел.

После избиения 10-летнего мальчика кастетом в поселке Юго-Камский вчера, 29 мая, состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского муниципального округа. После рассмотрения вопроса о происшествии члены комиссии приняли постановление, в котором дали поручения субъектам системы профилактики по дальнейшим действиям.

Сейчас материалы дела переданы в Пермский межрайонный следственный отдел, сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации округа.

23 мая 10-летний ученик школы в Юго-Камском напал на сверстника с самодельным кастетом. Он сломал мальчику нос, и семья пострадавшего написала заявление в полицию. Идет проверка по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с помощью оружия), глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Денису Головкину предоставить доклад.

К проверке избиения мальчика кастетом в Прикамье подключились опека и местные власти
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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Избиение#Пермский муниципальный округ
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