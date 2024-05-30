На здании Пермской мэрии появится мемориальная доска в честь императора Александра I

С такой инициативой выступил Пермский государственный архив социально-политической истории. Здание по ул. Ленина, 23, на фасаде которого планируется установка мемориальной доски, является объектом культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников» и сейчас в нем располагаются администрация города и Пермская городская Дума. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия, в соответствии с представленным эскизным проектом представила свое положительное заключение и согласилась, что установка памятной доски не противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия.