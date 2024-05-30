На здании Пермской мэрии появится мемориальная доска в честь императора Александра I

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В честь 200-летия посещения Перми императором Александром I будет установлена мемориальная доска. Такое решение было принято членами Общественного совета по топонимике при главе Перми, сообщает пресс-служба мэрии.
С такой инициативой выступил Пермский государственный архив социально-политической истории. Здание по ул. Ленина, 23, на фасаде которого планируется установка мемориальной доски, является объектом культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников» и сейчас в нем располагаются администрация города и Пермская городская Дума. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия, в соответствии с представленным эскизным проектом представила свое положительное заключение и согласилась, что установка памятной доски не противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия.
Император Александр I посетил город Пермь в 1824 году и останавливался именно в этом доме. К визиту были построены каменные обелиски у Сибирской и Казанской застав, две Ротонды по проекту архитектора Ивана Свиязева. Одна из них, с памятной надписью: «От благодарного пермского общества», находится в парке Горького, который тогда носил название Загородный сад.
Участники заседания поддержали эту инициативу. Мемориальную доску планируется установить и торжественно открыть в июне текущего года.