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На здании Пермской мэрии появится мемориальная доска в честь императора Александра I

На здании Пермской мэрии появится мемориальная доска в честь императора Александра I

30 мая 2024, 12:10
Фото: администрация Перми
Император посетил здание во время своего визита в Пермь 200 лет назад.

В честь 200-летия посещения Перми императором Александром I будет установлена мемориальная доска. Такое решение было принято членами Общественного совета по топонимике при главе Перми, сообщает пресс-служба мэрии.

С такой инициативой выступил Пермский государственный архив социально-политической истории. Здание по ул. Ленина, 23, на фасаде которого планируется установка мемориальной доски, является объектом культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников» и сейчас в нем располагаются администрация города и Пермская городская Дума. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия, в соответствии с представленным эскизным проектом представила свое положительное заключение и согласилась, что установка памятной доски не противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

Император Александр I посетил город Пермь в 1824 году и останавливался именно в этом доме. К визиту были построены каменные обелиски у Сибирской и Казанской застав, две Ротонды по проекту архитектора Ивана Свиязева. Одна из них, с памятной надписью: «От благодарного пермского общества», находится в парке Горького, который тогда носил название Загородный сад.

Участники заседания поддержали эту инициативу. Мемориальную доску планируется установить и торжественно открыть в июне текущего года.

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