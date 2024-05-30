«Не надо перевод». Обвиняемого в краже леса в Барде на 65 миллионов оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Сегодня, 30 мая, судья Пермского краевого суда Светлана Соколова отказала в удовлетворении ходатайства адвоката Николая Громыхалова о смягчении меры пресечения обвиняемому в хищении леса в Барде Мазиту Муксинову.
Как передает из зала суда журналист Properm.ru, в начале заседания защитник попросил удалить из зала прессу, поскольку в процессе будут обсуждаться данные о состоянии здоровья обвиняемого. Но судья напомнила адвокату, что ходатайство рассматривается в открытом процессе и причины для этого нет.
После чего в процессе была установлена личность переводчика, приглашенного для не знающего русского языка уроженца Барды Муксинова. Артур Абдуллин рассказал, что он изучал татарский язык в исламском университете, обучаясь по специальности «теология». Сейчас приглашенный переводчик преподает основы истории Ислама в школе в Башкултаево.
Судья задала уточняющий вопрос о том, насколько Муксинов понимает русский язык и нужно ли ему синхронно переводить происходящее. Тот сообщил, что русский знает «так себе», но переводить нужно не все, а только моменты, которые он на слух понять не сможет. После этого процесс начался.
Адвокат Громыхалов рассказал о причинах ходатайства о смягчении меры пресечения. Защита утверждает, что столь длительное содержание его доверителя под стражей говорит о неэффективности действий следственных органов и волоките, а не необходимостью проводить следственные действия. Также он заявил, что пока его подзащитный находится под стражей, от следствия сбежал и был объявлен в розыск еще один фигурант, что также свидетельствует, по мнению адвоката Громыхалова о качестве работы следствия. Кроме того, материалы дела, как об этом ходатайствовал Муксинов, до сих пор не переведены на татарский язык, чтобы он мог с ними ознакомиться.
По информации журналиста Properm.ru речь идет о подельнике Муксинова Рифе Аптукове, ему также в 2022 году было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). После чего он скрылся от следствия, местонахождение его до сих пор не установлено. В сентябре 2022 года Свердловский районный суд отказал следствию в аресте Аптукова и избрал ему запрет определенных действий, после чего тот уехал в неизвестном направлении.
Сам Муксинов попросил суд смягчить ему меру пресечения, не прибегая при этом к услугам переводчика. «Уважаемый судья, я никуда бежать не собираюсь, у меня даже машины не было никогда. Ничего нарушать не собираюсь. У меня каждый день в СИЗО ухудшается здоровье. Хочу домашний арест, если есть такая возможность», — сказал он по-русски.
Судья Соколова напомнила Муксинову и его адвокату, что в материалах дела есть данные о том, что ранее обвиняемый уже допускал нарушения будучи под судебным залогом. Пока он находился дома, он созванивался со свидетелями и оплачивал одному из обвиняемых по тому же делу (по данным Properm.ru, Жамилу Галимянову) услуги адвоката.
Адвокат Громыхалов в ответ сообщил, что данные об оплате услуг защитника суду следствие так и не представило. А созванивался Муксинов с директором своего крупного животноводческого хозяйства «Искирь» Николаем Лушниковым исключительно по вопросам о сенокосе. По словам адвоката, его доверитель даже не знал, что директор предприятия проходит по делу свидетелем. Сам Муксинов также отрицал, что звонил свидетелю, утверждая, что выходил на связь сам Лушников и по собственной инициативе.
После оглашения определения, судья Соколова спросила у Муксинова, нуждается ли он в переводе документа на татарский язык. «И так все понятно», — ответил обвиняемый.
Свердловским районным судом по ходатайству следствия МВД был продлен срок расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса в Барде в особо крупном размере. До этой же даты продлен и срок содержания Мазита Муксинова в СИЗО. Муксинова и его подручных обвиняют в масштабной вырубке деловой древесины на территории природного биологического заказника Пермского края «Тулвинский». Всего в материалах дела было зарегистрировано 29 эпизодов незаконной вырубки, ущерб лесному хозяйству Пермского края по мнению следствия составил более 65 млн рублей.