«Не надо перевод». Обвиняемого в краже леса в Барде на 65 миллионов оставили в СИЗО

Адвокат Громыхалов рассказал о причинах ходатайства о смягчении меры пресечения. Защита утверждает, что столь длительное содержание его доверителя под стражей говорит о неэффективности действий следственных органов и волоките, а не необходимостью проводить следственные действия. Также он заявил, что пока его подзащитный находится под стражей, от следствия сбежал и был объявлен в розыск еще один фигурант, что также свидетельствует, по мнению адвоката Громыхалова о качестве работы следствия. Кроме того, материалы дела, как об этом ходатайствовал Муксинов, до сих пор не переведены на татарский язык, чтобы он мог с ними ознакомиться.