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Власти Пермского района обещают за 10 дней построить объезд у рухнувшего моста

Объезд у рухнувшего моста в Пермском районе обещают построить за 10 дней

30 мая 2024, 05:31
Фото: пресс-служба администрации Пермского муниципального округа

Власти Пермского района обещают за 10 дней построить объезд у рухнувшего моста

Мост закрыли для транспорта вечером 28 мая.

Стала известна предположительная причина обрушения проезжей части моста через реку Голомысовка. Инцидент мог произойти из-за проезда большого количества грузовых автомобилей, перегруженных строительными материалами, сообщили в пресс-службе администрации Пермского муниципального округа. Не все перевозчики соблюдают допустимую норму грузов.

Власти говорят, что не смогут быстро отремонтировать мост, поэтому решили обустроить временный проезд в обход дорожного сооружения. Здесь планируется обустроить насыпную дорогу с водопропускными трубами и барьерными ограждениями — она будет работать для проезда автомобилей весом не более 3,5 тонн. Сегодня строители должны привезти материалы и начать работы, ожидается завершить их за 10 дней.

Фото: vk.com/permraionpress

С вечера 28 мая мост полностью перекрыт для движения транспорта. Прокуратура Пермского района проводит проверку по факту обрушения дорожного сооружения. Для местных жителей организованы два автобуса, которые перевозят их каждый час с 7:15 до 22:00:

  • от здания Почты России (Школьная, 2) в деревне Горшки до моста и обратно. Автобус забирает жителей у моста, увозит до деревни, высаживает у здания почты. Пассажиров, которые планируют ехать в сторону села Новоильинское, подождут 20 минут;
  • от моста до деревни Васильевка и обратно.

До садовых участков жители района должны добираться самостоятельно. В целях безопасности людям запрещено заходить на проезжую часть моста и под него. Ходить можно лишь по тротуару с правой стороны моста, если идти со стороны города, только в одиночестве или вдвоем.

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#Авто#Происшествия#Пермь#Пермские дороги#Мост
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