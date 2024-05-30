Объезд у рухнувшего моста в Пермском районе обещают построить за 10 дней

Власти говорят, что не смогут быстро отремонтировать мост, поэтому решили обустроить временный проезд в обход дорожного сооружения. Здесь планируется обустроить насыпную дорогу с водопропускными трубами и барьерными ограждениями — она будет работать для проезда автомобилей весом не более 3,5 тонн. Сегодня строители должны привезти материалы и начать работы, ожидается завершить их за 10 дней.