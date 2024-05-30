Объезд у рухнувшего моста в Пермском районе обещают построить за 10 дней

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Стала известна предположительная причина обрушения проезжей части моста через реку Голомысовка. Инцидент мог произойти из-за проезда большого количества грузовых автомобилей, перегруженных строительными материалами, сообщили в пресс-службе администрации Пермского муниципального округа. Не все перевозчики соблюдают допустимую норму грузов.
Власти говорят, что не смогут быстро отремонтировать мост, поэтому решили обустроить временный проезд в обход дорожного сооружения. Здесь планируется обустроить насыпную дорогу с водопропускными трубами и барьерными ограждениями — она будет работать для проезда автомобилей весом не более 3,5 тонн. Сегодня строители должны привезти материалы и начать работы, ожидается завершить их за 10 дней.
С вечера 28 мая мост полностью перекрыт для движения транспорта. Прокуратура Пермского района проводит проверку по факту обрушения дорожного сооружения. Для местных жителей организованы два автобуса, которые перевозят их каждый час с 7:15 до 22:00:
До садовых участков жители района должны добираться самостоятельно. В целях безопасности людям запрещено заходить на проезжую часть моста и под него. Ходить можно лишь по тротуару с правой стороны моста, если идти со стороны города, только в одиночестве или вдвоем.