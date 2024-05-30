«Пейн, я средний класс не чувствую». Пользователи сети шутят о налоговой реформе

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Минфин РФ предлагает ввести прогрессивную налоговую шкалу. Согласно законопроекту, который разработало ведомстве, граждане с месячным доходом выше 200 тыс. рублей будут платить 15% от своей зарплаты, а максимальная ставка будет 22% — для тех, чей годовой доход превышает 50 млн.
Пользователи сети отреагировали на эту новость с присущим им юмором. И даже придумали, как на этом заработать
Появились новые загадки. «Что в России у мужчин среднестатистически 13, а женщины предпочитают тех, у кого от 15 и больше?», — спрашивает пользователь Pikabu Nachtwandler70.
Шутки в духе «размер имеет значение» превратились в большое количество довольно однотипных и пошловатых, но вызывающих смешок мемов.
В сети уже появились лайфхаки для тех, у кого зарплата в районе 200 тыс. рублей. «А самое интересное, что получать 199 тыс. рублей, выгоднее чем 201 тыс. рублей. Поэтому просите повышения с умом», — советует один из пользователей Pikabu. Не благодарите.
В Минфине отметили, что из 64 млн работающих россиян налоговые изменения коснутся только 2 млн человек (3,2%). Не густо, с учетом того, что эти люди как раз и составляют средний класс.