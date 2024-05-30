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Updated Сегодня, 06:25

Под Краснокамском уже сутки продолжают тушить свалку ТБО

Под Краснокамском уже сутки продолжают тушить свалку ТБО

30 мая 2024, 06:24
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Огонь на мусорном полигоне вспыхнул вчера в обед.

Пожарные продолжают тушить пожар на свалке ТБО в Краснокамске. На данный момент полной ликвидации загорания нет, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре на свалке ТБО поступило 29 мая в 13:15. К месту вызова были направлены силы и средства от РСЧС в количестве 35 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России в количестве 20 человек личного состава и пяти единиц техники.

На пожаре погибших и травмированных нет.

Предварительная площадь пожара составила 3 тыс. квадратных метров. Время локализации пожара в 16:39. Время ликвидации открытого горения 17:55. Полной ликвидации последствий пожара нет, отмечают в МЧС.

Ранее стало известно, что пожарные МЧС России спасли ежика от огня. Лесной житель оказался в огненной ловушке во время пожара на полигоне ТБО. Спасатели подобрали животное и вынесли его в безопасное место.

«Сейчас маленькой жизни ничего не угрожает», — сообщают в МЧС.

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#Происшествия#Краснокамск#Пожар
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