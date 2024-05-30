Подрядчик ледовой арены в Чусовом отказался подписывать контракт

В конкурсе приняли участие две организации, данные которых не уточняются. Согласно техническому заданию, исполнитель должен был построить арену с хоккейной площадкой 58×28 м и трибунами (не менее 120 мест), тренажерным и хореографическим залами, командными раздевалками, тренерской и судейской. Помимо этого, также должны быть учтены медицинское и административное помещения, инвентарная, гардероб, буфет и санузел.