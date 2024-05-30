Подрядчик ледовой арены в Чусовом отказался подписывать контракт

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Published Сегодня, 04:39
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Победитель аукциона на право строительства ледовой арены в Чусовом не стал заключать контракт с МКУ «Управление строительства Чусовского городского округа». Первым на это обратил внимание «Ъ-Прикамье». Цена контракта составляла 373 млн 255 тыс. рублей.
В конкурсе приняли участие две организации, данные которых не уточняются. Согласно техническому заданию, исполнитель должен был построить арену с хоккейной площадкой 58×28 м и трибунами (не менее 120 мест), тренажерным и хореографическим залами, командными раздевалками, тренерской и судейской. Помимо этого, также должны быть учтены медицинское и административное помещения, инвентарная, гардероб, буфет и санузел.
До начала строительных работ подрядчик обязуется разработать эскиз всего объекта и паспорт отделки фасадов, согласовав их с заказчиком. Разработка проекта должна была быть завершена к 31 октября, а сама стройка — к 30 ноября 2025 года.