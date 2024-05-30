properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Подрядчик ледовой арены в Чусовом отказался подписывать контракт

Подрядчик ледовой арены в Чусовом отказался подписывать контракт

30 мая 2024, 04:39
Фото: ideogram.ai
Стоимость контракта составляла 373,2 млн рублей.

Победитель аукциона на право строительства ледовой арены в Чусовом не стал заключать контракт с МКУ «Управление строительства Чусовского городского округа». Первым на это обратил внимание «Ъ-Прикамье». Цена контракта составляла 373 млн 255 тыс. рублей.

В конкурсе приняли участие две организации, данные которых не уточняются. Согласно техническому заданию, исполнитель должен был построить арену с хоккейной площадкой 58×28 м и трибунами (не менее 120 мест), тренажерным и хореографическим залами, командными раздевалками, тренерской и судейской. Помимо этого, также должны быть учтены медицинское и административное помещения, инвентарная, гардероб, буфет и санузел.

До начала строительных работ подрядчик обязуется разработать эскиз всего объекта и паспорт отделки фасадов, согласовав их с заказчиком. Разработка проекта должна была быть завершена к 31 октября, а сама стройка — к 30 ноября 2025 года.

Читайте также:
Продление улицы Монастырской на 1,5 километра обойдется властям Перми в 6,5 миллионовОсобую экономическую зону «Пермь» подключат к инженерным сетям за 165 миллионовВ Перми хотят отремонтировать гостиницу, в которой жил Великий князь Михаил Романов
#Хоккей#Проект#Строительство#Аукцион#Чусовой#Ледовая арена#Контракт#Строительные работы#МКУ#Трибуны#Раздевалки
Подпишитесь
Уроки русского. СКР проверяет полицейских в Барде на причастность к преступлению
Сегодня, 05:15
Экс-начальник ИК-40 в Кунгуре Евгений Шубин назначен замглавы ГУФСИН по Прикамью
Сегодня, 05:20
В Перми запретили продажу алкоголя рядом с детским садом
Сегодня, 03:45
В Краснокамске пожарные спасли от огня ежика
Сегодня, 05:23
Этой ночью в Прикамье фиксировались заморозки почти по всей территории края
Сегодня, 04:36
Заболеваемость коронавирусом в Прикамье выросла на 24% за неделю
Сегодня, 02:39
"