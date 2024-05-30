После тяжелой болезни скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Сообщение об этом появилось в ее официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — говорится в публикации.
Анастасия Заворотнюк запомнилась российскому телезрителю по роли няни Виктории Прутковской из комедийного сериала «Моя прекрасная няня», транслировавшемся на телеканале СТСМ с 2004 по 2008 годы. В 1993–2004 годах Заворотнюк была актрисой Театра под руководством Олега Табакова, сыграла более чем в 20 постановках.
Информация о том, что актриса заболела раком, появилась еще в 2019 году. С тех пор Анастасия не появлялась на публике.