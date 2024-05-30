properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Ушла из жизни артистка театра и кино Анастасия Заворотнюк

После тяжелой болезни скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк

30 мая 2024, 06:30
Фото: vk.com/azavorotnyuk

Ушла из жизни артистка театра и кино Анастасия Заворотнюк

Артистка боролась с раком и последние годы не появлялась на публике.

Ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Сообщение об этом появилось в ее официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — говорится в публикации.

Анастасия Заворотнюк запомнилась российскому телезрителю по роли няни Виктории Прутковской из комедийного сериала «Моя прекрасная няня», транслировавшемся на телеканале СТСМ с 2004 по 2008 годы. В 1993–2004 годах Заворотнюк была актрисой Театра под руководством Олега Табакова, сыграла более чем в 20 постановках.

Информация о том, что актриса заболела раком, появилась еще в 2019 году. С тех пор Анастасия не появлялась на публике.

Читайте также:
Актриса Лариса Гузеева рассказала, что стеснялась бедности в юностиНа Заводе Шпагина могут открыть павильон для съемки фильмовПредставлены главные события Red Fest-2024 в Перми
#Общество#Культура#Кино#Сериал#Звезды
Подпишитесь
Уроки русского. СКР проверяет полицейских в Барде на причастность к преступлению
Сегодня, 05:15
Экс-начальник ИК-40 в Кунгуре Евгений Шубин назначен замглавы ГУФСИН по Прикамью
Сегодня, 05:20
В Перми запретили продажу алкоголя рядом с детским садом
Сегодня, 03:45
В Краснокамске пожарные спасли от огня ежика
Сегодня, 05:23
Этой ночью в Прикамье фиксировались заморозки почти по всей территории края
Сегодня, 04:36
Заболеваемость коронавирусом в Прикамье выросла на 24% за неделю
Сегодня, 02:39
"