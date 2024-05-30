Последняя в России женщина-губернатор Наталья Комарова ушла в отставку

В октябре прошлого года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщал о том, что губернатор округа вероятно оставит свой пост после президентских выборов в марте 2024 года. Слухи об этом участились перед самим уходом Комаровой с поста губернатора, однако информация об этом не была подтверждена правительством, пишет «Муксун FM».