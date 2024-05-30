Последняя в России женщина-губернатор Наталья Комарова ушла в отставку

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Губернатор ХМАО Наталья Комарова подала в отставку, не дослужив до конца срока чуть больше года. Об этом она заявила в своем telegram-канале. Третий раз она стала главой региона в сентябре 2020 года.
В октябре прошлого года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщал о том, что губернатор округа вероятно оставит свой пост после президентских выборов в марте 2024 года. Слухи об этом участились перед самим уходом Комаровой с поста губернатора, однако информация об этом не была подтверждена правительством, пишет «Муксун FM».
По версии тюменского издания «Наш город», претендентами на освободившееся место главы могут стать замгубернатора ХМАО Азат Ислаев, первый заместитель губернатора региона Алексей Шипилов, мэр Тюмени Руслан Кухарук, экс-глава Сургута Андрей Филатов и депутат Госдумы от региона Ольга Ануфриева и нынешней глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Наталья Комарова родилась в Псковской области, училась в Болгарии. Свою карьеру в политике она начала на Ямале. В 1980 году она устроилась на работу в горисполком Нового Уренгоя. С 1997 по 2000 год Комарова стала главой мэрии северного города, а после этого в течение года трудилась в должности первого заместителя губернатора ЯНАО.
В 2001 году Комарова стала депутатом Государственной думы РФ, а в 2010 году — губернатором ХМАО.