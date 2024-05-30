Проект размещения яблоневого сада на месте Архиерейского кладбища согласован

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Проект яблоневого сада на месте зоопарка в центре города прошел необходимые согласования. Об этом на своей странице ВК сообщает председатель Пермского отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников.
Сквер с яблоневым садом планируется разбить на ул. Монастырской, где на месте Архиерейского кладбища размещается зоопарк. Так пермские власти рассчитывают благоустроить территорию, которая освободится после ввода в эксплуатацию нового зоосада в микрорайоне Нагорный.
В своем посте Воженников выражает недовольство тем, что проект не прошел общественное обсуждение и тем, что в нем не отображена идея сохранения памяти о лучших людях города, похороненных на Архиерейском кладбище.
Информация об идее сада появилась в публичном пространстве в начале года. Она была озвучена на круглом столе «О комплексном благоустройстве территорий общественных зон города Перми в 2024–2026 годы» в феврале.