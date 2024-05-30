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Проект размещения яблоневого сада на месте Архиерейского кладбища согласован

Проект размещения яблоневого сада на месте Архиерейского кладбища согласован

30 мая 2024, 14:53
Фото: 1MI
Сейчас на этом месте продолжает размещаться пермский зоопарк.
Сюжет
Зоопарк

Проект яблоневого сада на месте зоопарка в центре города прошел необходимые согласования. Об этом на своей странице ВК сообщает председатель Пермского отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников.

Сквер с яблоневым садом планируется разбить на ул. Монастырской, где на месте Архиерейского кладбища размещается зоопарк. Так пермские власти рассчитывают благоустроить территорию, которая освободится после ввода в эксплуатацию нового зоосада в микрорайоне Нагорный.

В своем посте Воженников выражает недовольство тем, что проект не прошел общественное обсуждение и тем, что в нем не отображена идея сохранения памяти о лучших людях города, похороненных на Архиерейском кладбище.

Информация об идее сада появилась в публичном пространстве в начале года. Она была озвучена на круглом столе «О комплексном благоустройстве территорий общественных зон города Перми в 2024–2026 годы» в феврале.

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