Профессор Рожнов придумал, как научить детей финансовой грамотности

Некоторые критики «Домостроя» часто подчеркивают, что в книге говорится о допустимости физического воздействия со стороны мужчины. Однако Рожнов указывает, что книга рассматривает это как крайнее средство исправления поведения после всех прочих воспитательных мер. При этом такие меры должны быть применены без гнева и в пределах, не угрожающих здоровью.