Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Рожнов, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, предлагает использовать книгу «Домострой» в качестве пособия по финансовой грамотности. Он считает, что неприглядный образ этой книги формирует некорректное представление о жизни русских людей в прошлом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Некоторые критики «Домостроя» часто подчеркивают, что в книге говорится о допустимости физического воздействия со стороны мужчины. Однако Рожнов указывает, что книга рассматривает это как крайнее средство исправления поведения после всех прочих воспитательных мер. При этом такие меры должны быть применены без гнева и в пределах, не угрожающих здоровью.
Профессор подчеркивает, что «Домострой» не поддерживает насилие в семье, а наоборот, устанавливает строгие рамки для методов, принятых в то время.
Кроме того, Рожнов отмечает, что «Домострой» раскрывает важный аспект разумного управления домашним хозяйством, что является ключевым для современной молодежи.