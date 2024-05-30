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Профессор Рожнов придумал, как научить детей финансовой грамотности

30 мая 2024, 09:18
Профессор Рожнов разработал инновационный подход к обучению финансовой грамотности детей. В последние годы в России меняются традиционные ценности семьи, и государство активно поддерживает семьи с детьми различными финансовыми мерами. С 2024 года школьники будут изучать семьеведение.

Рожнов, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, предлагает использовать книгу «Домострой» в качестве пособия по финансовой грамотности. Он считает, что неприглядный образ этой книги формирует некорректное представление о жизни русских людей в прошлом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Некоторые критики «Домостроя» часто подчеркивают, что в книге говорится о допустимости физического воздействия со стороны мужчины. Однако Рожнов указывает, что книга рассматривает это как крайнее средство исправления поведения после всех прочих воспитательных мер. При этом такие меры должны быть применены без гнева и в пределах, не угрожающих здоровью.

Профессор подчеркивает, что «Домострой» не поддерживает насилие в семье, а наоборот, устанавливает строгие рамки для методов, принятых в то время.

Кроме того, Рожнов отмечает, что «Домострой» раскрывает важный аспект разумного управления домашним хозяйством, что является ключевым для современной молодежи.

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