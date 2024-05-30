Сегодня в Кудымкарском округе простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими

Антон Харин родился в Кудымкаре 31 июля 1987 года, окончил среднюю общеобразовательную школу №5. После этого поступил в профессиональное училище №4, отслужил в армии, в последнее время был самозанятым. Прощание с ним состоится с 13:30 в прощальном зале в Кудымкаре (ул. Коркиных, 11а).