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В Кудымкарском округе простятся с двумя погибшими на СВО мужчинами

Сегодня в Кудымкарском округе простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими

30 мая 2024, 04:50
Фото: пресс-служба администрации Кудымкарского муниципального округа

В Кудымкарском округе простятся с двумя погибшими на СВО мужчинами

У Антона и Евгения остались родные и близкие.

В Кудымкарском округе сегодня, 30 мая, простятся с двумя погибшими на СВО земляками, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Антон Харин родился в Кудымкаре 31 июля 1987 года, окончил среднюю общеобразовательную школу №5. После этого поступил в профессиональное училище №4, отслужил в армии, в последнее время был самозанятым. Прощание с ним состоится с 13:30 в прощальном зале в Кудымкаре (ул. Коркиных, 11а).

Евгений Чакилев родился в деревне Старая Кузьва Белоевского сельского совета 26 декабря 1980 года. Рос в многодетной семье. После окончания девяти классов Кузьвинской школы обучился на водителя. С 2001 по 2002 годы служил в армии. Прощальный митинг пройдет в 12:00 в Белоевском сельском культурно-досуговом центре (ул. Комсомольская, 13).

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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