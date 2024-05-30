Скончался известный пермский учёный-биолог

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Вчера, 29 мая, в возрасте 74 лет скончался известный пермский учёный, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской Академии Естествознания Михаил Рогозин. Об этом сообщают в паблике сотрудников заповедника «Вишерский».
«С заповедником „Вишерский“ его связывала не только дружба, но и работа. Если открыть „Летописи природы“ нашей особо охраняемой природной территории, то в них можно найти разделы, которые учёный писал в соавторстве с другими научными сотрудниками», — пишут в группе.
Михаил Рогозин родился в Перми в 1950 году, высшее образование получил в Уральском лесотехническом институте, затем работал лесничим в Томской области. С 2000 года он возглавил лабораторию «Экологии леса» Естественнонаучного института Пермского государственного научного исследовательского университета. Был профессором кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ, а также кафедры биогеоценологии и охраны природы, ботаники и генетики растений ПГНИУ.
Область научных интересов Михаила Владимировича была довольна обширна: лесоведение, лесная таксация, моделирование лесных экосистем и древостоев, ход роста, взаимодействие растений и физических полей Земли, лесные культуры, селекция, семеноводство сосны обыкновенной и ели финской.
Кандидатскую диссертацию по теме «Селекция сосны обыкновенной на постоянных лесосеменных участках» ученый защитил в 1986 году. Михаил Владимирович опубликовал более 100 научных работ, в том числе 12 статей в журналах из перечня ВАК и одну монографию.
За выдающийся вклад в развитие биологической науки Михаил Рогозин был награжден медалью им. Н. И. Вавилова Российской Академии Естествознания в 2017 году.