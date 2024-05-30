Скончался известный пермский учёный-биолог

Михаил Рогозин родился в Перми в 1950 году, высшее образование получил в Уральском лесотехническом институте, затем работал лесничим в Томской области. С 2000 года он возглавил лабораторию «Экологии леса» Естественнонаучного института Пермского государственного научного исследовательского университета. Был профессором кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ, а также кафедры биогеоценологии и охраны природы, ботаники и генетики растений ПГНИУ.