Соликамец в качестве курьера вынес у пенсионерки из Красновишерска 170 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Полицейские из Красновишерска задержали очередного курьера мошенников. Мужчина попался по горячим следам, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть отделения МВД России по Красновишерскому городскому округу обратилась 75-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. На телефон пенсионерки поступил звонок от «работника медучреждения», который сообщил, что ее сестра попала в больницу. После этого трубку взяла якобы родственница и страдальческим голосом рассказала о необходимости платной операции. Сумму аферисты не обозначили. Потерпевшая сообщила, что у нее имеется 170 тыс. рублей. Позже пенсионерка без сомнения передала наличные пришедшему к ней домой молодому человеку.
Полицейские установили личность курьера и задержали его. Им оказался 19-летний житель Соликамска. Он рассказал, что действовал по указанию неизвестных, которые предложили ему работу через мессенджер. Похищенные деньги фигурант перевел на обозначенные кураторами счета.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование продолжается.