Соликамец в качестве курьера вынес у пенсионерки из Красновишерска 170 тысяч рублей

В дежурную часть отделения МВД России по Красновишерскому городскому округу обратилась 75-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. На телефон пенсионерки поступил звонок от «работника медучреждения», который сообщил, что ее сестра попала в больницу. После этого трубку взяла якобы родственница и страдальческим голосом рассказала о необходимости платной операции. Сумму аферисты не обозначили. Потерпевшая сообщила, что у нее имеется 170 тыс. рублей. Позже пенсионерка без сомнения передала наличные пришедшему к ней домой молодому человеку.