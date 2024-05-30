Углекислота филиала «ПМУ» сертифицирована по ГОСТу

Для филиала «ПМУ» углекислый газ является побочным продуктом при производстве аммиака, 90% от его объема идет на производство карбамида. Оставшиеся 10% частично переводятся в жидкую товарную форму, частично реализуются другому предприятию для производства химической продукции и частично выбрасываются в атмосферу. Производство углекислоты позволяет предприятию сократить объем выделения парникового газа.