Углекислота филиала «ПМУ» сертифицирована по ГОСТу

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Двуокись углерода жидкая низкотемпературная производства филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в Перми прошла сертификацию на соответствие ГОСТ 8050-85. В рамках сертификации продукт прошел испытания по 11 показателям в аккредитованной лаборатории. Анализ состояния производства провел орган по сертификации «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт».
Павел Рожков, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по качеству:
— Производство углекислоты было восстановлено в филиале «ПМУ» в ноябре 2023 года. Мы выпускали продукт по техническим условиям (ТУ), однако по запросу клиентов организовали проведение добровольной сертификации на соответствие ГОСТ. Это поможет расширить спектр применения нашей двуокиси углерода.
Для филиала «ПМУ» углекислый газ является побочным продуктом при производстве аммиака, 90% от его объема идет на производство карбамида. Оставшиеся 10% частично переводятся в жидкую товарную форму, частично реализуются другому предприятию для производства химической продукции и частично выбрасываются в атмосферу. Производство углекислоты позволяет предприятию сократить объем выделения парникового газа.