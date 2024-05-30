Умер известный пермский ученый Георгий Онищенко

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27 мая 2024 года скончался Георгий Борисович Онищенко — доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор. Ему было 92 года.
Георгий Онищенко — признанный эксперт в области электротехники и промышленного электропривода, один из основателей этого направления в России. Долгие годы его жизни посвящены преподаванию в ведущих вузах страны.
Как отмечает популяризатор науки, блогер Андрей Чепига, под руководством профессора созданы электротехнические комплексы и уникальные автоматизированные системы для атомных электростанций, магистральных газопроводов, скоростных лифтов и многих других советских и российских объектов.
Четверть века он трудился в головном научно-исследовательском институте электротехнической промышленности — ВНИИ Электропривод, много лет возглавляя научное направление деятельности института.
Вот неполный перечень созданных им автоматизированных электроприводов для важнейших промышленных объектов страны:
• третий блок Белоярской атомной станции на быстрых нейронах;
• система обслуживания ракеты на старте космодрома «Байконур»;
• первая отечественная скоростная бумагоделательная машина БМ-600 Кондапожского ЦБК — со скоростью выработки бумажного полотна — 600 м/мин;
• крупнейший в мире шахтный вентилятор главного проветривания «Север» Норильского ГОК мощностью 5000 кВт;
• карьерные экскаваторы с ковшом емкостью 20 м³ для Якутского угольного бассейна;
• плавучие буровые установки для бурения на нефть ПБУ 6000/60; ППБУ 6000/60;
• отечественные скоростные лифты для высотных зданий и другие.
Георгий Онищенко создал авторский курс видеолекций по тематике «Автоматизированный электропривод», курс используется в учебных программах двадцати вузов страны.