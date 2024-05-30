Умер известный пермский ученый Георгий Онищенко

Вот неполный перечень созданных им автоматизированных электроприводов для важнейших промышленных объектов страны:

• третий блок Белоярской атомной станции на быстрых нейронах;

• система обслуживания ракеты на старте космодрома «Байконур»;

• первая отечественная скоростная бумагоделательная машина БМ-600 Кондапожского ЦБК — со скоростью выработки бумажного полотна — 600 м/мин;

• крупнейший в мире шахтный вентилятор главного проветривания «Север» Норильского ГОК мощностью 5000 кВт;

• карьерные экскаваторы с ковшом емкостью 20 м³ для Якутского угольного бассейна;

• плавучие буровые установки для бурения на нефть ПБУ 6000/60; ППБУ 6000/60;

• отечественные скоростные лифты для высотных зданий и другие.